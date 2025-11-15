 
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Valensijoje – komandos draugų avarija ir Alexo Marquezo pergalė

2025-11-15 19:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 19:19

Valensijoje (Ispanija) prasidėjo paskutinis – 22-as – šio „MotoGP“ sezono etapas.

Joano Miro atsiprašymas | „Stop“ kadras

Valensijoje (Ispanija) prasidėjo paskutinis – 22-as – šio „MotoGP" sezono etapas.

0

Šeštadienį kvalifikaciją laimėjo naują trasos rekordą pasiekęs italas Marco Bezzecchi („Aprilia“, 1:28.809 min.). Vos 0.026 sek. atsiliko ispanas Alexas Marquezas („Ducati“), o 0.044 sek. – italas Fabio Di Giannantonio („Ducati“). Apskritai, į 0.1 sek. „tilpo“ net 5 lyderiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau vykusiose sprinto lenktynėse M. Bezzecchi prasta pajudėjo į startą ir greitai prarado pirmą vietą A. Marquezui. Negana to, italą čia pat aplenkė ir ispanas Pedro Acosta („KTM“).

M. Bezzecchi problemos tuo nesibaigė. Iki pirmojo rato pabaigos jis prarado dar keletą pozicijų ir nukrito net į 6-ą vietą.

A. Marquezas priekyje didesnių problemų neturėjo ir, atitrūkęs nuo P. Acostos, šventė pergalę. „KTM“ atstovas liko antras, o trečią vietą iškovojo F. Di Giannantonio. Jis likus 3 ratams aplenkė ispaną Raulį Fernandezą („Aprilia“). M. Bezzecchi galiausiai atvažiavo 5-as.

Fiasko patyrė „Honda“ komanda. Ispanas Joanas Miras bandė lenkti komandos draugą Lucą Marini, nesuvaldė motociklo ir užbaigė ne tik savo, bet ir kito ekipos piloto lenktynes. J. Miras iš karto puolė atsipašinėti komandos draugo, o teisėjai ispanui skyrė baudos kilpą.

Valensijoje nestartuoja šiemet čempiono titulą jau užsitikrinęs ispanas Marcas Marquezas („Ducati“). Jis gydosi raktikaulio traumą. Tuo tarpu praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“) po raktikaulio traumos grįžo ir sprintą Valensijoje baigė 22-as. J. Martinas vienu metu važiavo 11-as, bet 4-ajame rate, bandydamas išvengti Johanno Zarco, išvažiavo plačiai ir nukrito į rikiuotės galą.

Valensijos GP sprinto lenktynių rezultatai:

M. Marquezas pirmauja čempionate su 545 taškais. Antrą vietą yra užsitikrinęs A. Marquezas (457), o trečią – M. Bezzecchi (328).

Paskutinės metų lenktynės prasidės sekmadienį 15 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

