 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Paskutinę varžybų dieną Druskininkuose – atnaujintas Lietuvos plaukimo rekordas

2025-11-15 19:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 19:01

Paskutinę „LTU Aquatics“ komandinės taurės varžybų dieną, paskutinėje – mišrioje 4 x 50 m laisvu stiliumi rungtyje naują Lietuvos rekordą pasiekė Kauno plaukimo mokykla.

Tajus Juška | Dariaus Kibirkščio nuotr.

Paskutinę „LTU Aquatics“ komandinės taurės varžybų dieną, paskutinėje – mišrioje 4 x 50 m laisvu stiliumi rungtyje naują Lietuvos rekordą pasiekė Kauno plaukimo mokykla.

REKLAMA
0

Druskininkuose triumfavo Tajus Juška, Žygimantas Tautvydas, Ieva Nainytė ir Ieva Visockaitė .Jie senąjį, nuo 2023 m., Sostinės sporto centrui priklausiusį rekordą pagerino kiek mažiau nei 1,5 sekundės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kauniečiai distanciją įveikė per 1 min. 35,80 sek. ir gerindami Lietuvos rekordą iškovojo aukso medalius, sidabru tenkinosi Sostinės SC komanda (Mykolas Tuskenis, Michail Trusov, Elzė Morta Daunoravičiūtė ir Smiltė Plytnykaitė) – 1 min. 36,82 sek., o bronzos medaliais pasidabino Panevėžio Žemynos komanda – Kristupas Trepočka, Arnas Augustinavičius, Greta Šadauskaitė ir Rugilė Abračinskaitė (1 min. 37,51 sek.).

2025 m. asociacijos „LTU Aquatics“ komandinę taurę iškovojo Kauno plaukimo mokykla.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų