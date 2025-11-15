Paskutinę varžybų dieną Druskininkuose – atnaujintas Lietuvos plaukimo rekordas

Druskininkuose triumfavo Tajus Juška, Žygimantas Tautvydas, Ieva Nainytė ir Ieva Visockaitė .Jie senąjį, nuo 2023 m., Sostinės sporto centrui priklausiusį rekordą pagerino kiek mažiau nei 1,5 sekundės.
Kauniečiai distanciją įveikė per 1 min. 35,80 sek. ir gerindami Lietuvos rekordą iškovojo aukso medalius, sidabru tenkinosi Sostinės SC komanda (Mykolas Tuskenis, Michail Trusov, Elzė Morta Daunoravičiūtė ir Smiltė Plytnykaitė) – 1 min. 36,82 sek., o bronzos medaliais pasidabino Panevėžio Žemynos komanda – Kristupas Trepočka, Arnas Augustinavičius, Greta Šadauskaitė ir Rugilė Abračinskaitė (1 min. 37,51 sek.).
2025 m. asociacijos „LTU Aquatics“ komandinę taurę iškovojo Kauno plaukimo mokykla.
