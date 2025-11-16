Justinas Januševskis lieka „Panevėžyje“

Po trijų sezonų pertraukos į Panevėžį sugrįžęs gynėjas pastarajame Lietuvos futbolo A lygos sezone per 33 mačus pelnė įvartį bei atliko rezultatyvų perdavimą. „FPRO LFF taurėje“ J. Januševskis aikštėje pasirodė ketveriose rungtynėse, birželio mėnesį sykį rungtyniavo B komandoje Pirmoje lygoje.
Futbolininkui pavyko antrą kartą su „Panevėžiu“ iškovoti taurę, šių metų finale buvo sužaistos visos 90 minučių.
„Iš asmeninės pusės įvertinus sezoną, galiu sakyti, kad jis geras. Daug žaidimo laiko, traumų pavyko išvengti, taurė laimėta. Iš kitos – kaip gynėjui norėjosi praleisti mažiau įvarčių, o iš pačios komandos perspektyvos – norėjosi būti, žinoma, tarp prizininkų, bet nepavyko. Laimei, kad pavyko iškovoti taurę, kuri vėl grąžins komandą į Europines kovas. Tad galima sakyti, kad sezonas nėra blogas.
„Minčių tikrai nebuvo kažkur kažko laukti ar bandyti laimę užsienyje. Norėjosi likti „Panevėžyje“, tad greitai radome bendrą susitarimą su komandos vadovais ir pavyko prasitęsti sutartį“, – fk-panevezys.lt svetainei sezoną apibendrino J. Januševskis.
