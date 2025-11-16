 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Andrius Tapinas: „Per šitas tris dienas į „Žalgirį“ atėjo rėmėjų už 100 tūkstančių sezonui“

2025-11-16 16:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 16:12

Prieš kurį laiką prie Vilniaus „Žalgirio“ prisijungęs visuomenininkas Andrius Tapinas, komentuodamas klubo naujienas, facebook paskyroje „Sveiks valio“ pasidalino strategija, kuri turėtų šalies bronzinį prizininką panelti į naują lygį.

Andrius Tapinas | Pauliaus Peleckio / BNS foto nuotr.

Prieš kurį laiką prie Vilniaus „Žalgirio“ prisijungęs visuomenininkas Andrius Tapinas, komentuodamas klubo naujienas, facebook paskyroje „Sveiks valio“ pasidalino strategija, kuri turėtų šalies bronzinį prizininką panelti į naują lygį.

REKLAMA
1

„Reikia biudžeto, kad klubas nepriklausytų nuo Europos adatos. Bus. Per šitas tris dienas atėjo rėmėjų už 100 tūkstančių sezonui, kalbamės su trimis naujais, kurie gali būti pagrindiniai kitam sezone.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visi sukamės, kad kuo greičiau Kasperūnas su Klevinsku žinotų, kiek pinigų jie turi. Ruošiami paketai mažesniems rėmėjams, kad drąsiai ateitų ir tie, kurie gali skirti tūkstantį eurų sezonui. Tada reikia užpildyti tribūnas - dėl to abonementai yra greičiausias procesas“, - rašė A. Tapinas.

Kiek anksčiau visuomenininkas klubo gerbėjams žadėjo podcastą, kuriame bus ištransliuotos visos naujienos. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų