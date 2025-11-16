Andrius Tapinas: „Per šitas tris dienas į „Žalgirį“ atėjo rėmėjų už 100 tūkstančių sezonui“

„Reikia biudžeto, kad klubas nepriklausytų nuo Europos adatos. Bus. Per šitas tris dienas atėjo rėmėjų už 100 tūkstančių sezonui, kalbamės su trimis naujais, kurie gali būti pagrindiniai kitam sezone.
Visi sukamės, kad kuo greičiau Kasperūnas su Klevinsku žinotų, kiek pinigų jie turi. Ruošiami paketai mažesniems rėmėjams, kad drąsiai ateitų ir tie, kurie gali skirti tūkstantį eurų sezonui. Tada reikia užpildyti tribūnas - dėl to abonementai yra greičiausias procesas“, - rašė A. Tapinas.
Kiek anksčiau visuomenininkas klubo gerbėjams žadėjo podcastą, kuriame bus ištransliuotos visos naujienos.
