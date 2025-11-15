 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Pirmoji akistata dėl vietos A lygoje baigėsi be įvarčių

2025-11-15 17:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 17:03

Pereinamųjų rungtynių serijoje tarp Klaipėdos „Neptūno“ bei Vilniaus „Riterių“ nugalėtojas spręsis antrame susitikime. Pirmoji akistata uostamiestyje nugalėtojo neišaiškino – 0:0.

Aurimas Skurdelis | Organizatorių nuotr.

Pereinamųjų rungtynių serijoje tarp Klaipėdos „Neptūno" bei Vilniaus „Riterių" nugalėtojas spręsis antrame susitikime. Pirmoji akistata uostamiestyje nugalėtojo neišaiškino – 0:0.

0

Pirmame kėlinyje komandos apsikeitė grėsmingomis situacijomis. „Riteriai“ atliko ne vieną smūgį, didžiausia grėsmė kilo po Andriaus Kaulinio atakos – kamuolys atsimušė į virpstą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Klaipėdiečiai iki pertraukos turėjo susikūrę porą galimybių vieno išpuolio metu. Po pakelto kampinio Arthuras Pierino išmušė kamuolį beveik nuo vartų linijos, netrukus Olaide Badmuso bandymas sudrebino skersinį.

Antroji komandų akistata įvyks kitą šeštadienį, lapkričio 22 dieną. Mačo pradžia FK „Žalgiris“ namų stadione – 14 val.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Žalgiris“ – „Riteriai“ rungtynių akimirka | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.
Žinomos pereinamųjų A lygos rungtynių datos
Klaipėdos „Neptūnas“ | Klubo nuotr.
„Riteriai“ dėl vietos A lygoje grumsis su „Neptūnu“ (2)

