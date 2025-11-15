Po prasto sezono starto „Pelicans“ atleido vyriausiąjį trenerį

Sezono starte stringantis Naujojo Orleano klubas atleido vyriausiąjį trenerį Willie Greeną, kuris komandai vadovavo nuo 2021 metų.
Breaking: The New Orleans Pelicans have fired head coach Willie Green, sources tell @ShamsCharania. James Borrego will be the interim head coach.— ESPN (@espn) November 15, 2025
Jo pareigas laikinai perima iki tol asistento pareigas ėjęs Jamesas Borego.
44 metų W.Greenas trenerio asistento karjerą pradėjo San Fransisko „Golden State Warriors“ komandoje, vėliau asistentu dar dirbo Fynikso „Suns“ ekipoje.
„Pelicans“ ekipa naująjį NBA sezoną pradėjo laimėdama vos 2 sykius per 12 mačų.
