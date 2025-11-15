 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Po prasto sezono starto „Pelicans“ atleido vyriausiąjį trenerį

2025-11-15 16:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-15 16:55

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) rungtyniaujanti Naujojo Orleano „Pelicans“ komanda ėmėsi pokyčių.

W.Greenas buvo atleistas (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) rungtyniaujanti Naujojo Orleano „Pelicans“ komanda ėmėsi pokyčių.

REKLAMA
0

Sezono starte stringantis Naujojo Orleano klubas atleido vyriausiąjį trenerį Willie Greeną, kuris komandai vadovavo nuo 2021 metų.

Jo pareigas laikinai perima iki tol asistento pareigas ėjęs Jamesas Borego.

44 metų W.Greenas trenerio asistento karjerą pradėjo San Fransisko „Golden State Warriors“ komandoje, vėliau asistentu dar dirbo Fynikso „Suns“ ekipoje.

„Pelicans“ ekipa naująjį NBA sezoną pradėjo laimėdama vos 2 sykius per 12 mačų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų