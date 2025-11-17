Dirkstys kreipėsi į Narauską nugalėjusį estą: „Geriau man nesipainiok po kojom“

Visgi UTMA organizacijos čempionui M. Narauskui nepavyko ilgiau išsilaikyti turnyre ir jis jau ketvirtfinalyje nusileido estui Ruslanui Mitjajevui. 20 tūkst. eurų laimėjo Lenkijos kovotojas Bartoszas Guzas, kuris finale ir nugalėjo M. Narausko skriaudiką R. Mitjajevą.
Pats M. Narauskas dėl šios nesėkmės labai nesisielojo, savo „instagram“ paskyroje pasidžiaugė, jog galėjo grįžti į ringą ir pažadėjo nesustoti.
Pirmadienį žinia apie M. Narausko pralaimėjimą patraukė Dominyko Dirksčio dėmesį. Šis „instagram“ paskyroje pasiuntė perspėjimą R. Mitjajevui.
„Kas čia per estas davė Narauskui skuduru praėjusią savaitę? Perduokit estui, kad geriau man nepasipainiotų po kojom. Ruslanai, kas vyksta? Ateik čia“, – rašė D. Dirkstys.
R. Mitjajevas į šią žinutę dar nesureagavo.
Anksčiau UTMA ringe D. Dirkstys du kartus pralaimėjo M. Narauskui.
D. Dirkstys išiuo metu ruošiasi svarbiai kovai lapkričio 28 d. „UTMA 15“ turnyre, kur svorio kategorijoje iki 86 kg pagal kikbokso taisykles kovos su latviu Ričardu Ozolu dėl čempiono diržo.
