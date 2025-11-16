 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Bartkus po Jagėlo pasitraukimo: „Dar nesu matęs, kad po lūžio žmogus pasirodytų be įtvaro“

2025-11-16 18:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 18:44

Šeštadienį Vilniuje įvyko „King of Kings“ organizacijos „MMA Bushido‘99“ turnyras, iš kurio paskutinę akimirką buvo priverstas pasitraukti Vitoldas Jagėlo. Ilgą laiką nekovojęs V. Jagėlo turėjo kovoti dar spalio mėnesį „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyre prieš vokietį Christianą Machą, tačiau tada likus kelioms dienoms pasitraukė, kaip paskelbė organizacija, dėl asmeninių priežasčių.

Mindaugas Bartkus ir Vitoldas Jagėlo | Instagram.com nuotr

0

Šį kartą jis turėjo kovoti prieš Mindaugą Bartkų ir dalyvavo dieną prieš turnyrą vykusiuose svėrimuose. Visgi ir šį kartą jo kova neįvyko, o kaip pranešė M. Bartkus – jis ir organizacija apie tai sužinojo likus vos kelioms valandoms iki renginio pradžios. Anot M. Bartkaus, V. Jagėlo patyrė pėdos traumą.

Sekmadienį M. Bartkus pasidalino nauju įrašu „instagram“ tinkle ir stebėjosi V. Jagėlo elgesiu.

„Dar nėra tekę matyti, kad žmogus po lūžio nepraėjus nė 24 valandoms būtų be įtvaro, kedukuose ir dalyvautų renginiuose... Linkiu greitai pasveikti“, – rašė M. Bartkus.

Pačiam M. Bartkui dėl V. Jagėlo pasitraukimo niekais nuėjo 2 mėnesių treniruočių stovykla ir alinantis svorio metimas. M. Bartkus per trumpą laiką numetė apie 12 kg svorio.

„Druska, mineralai, vanduo ir angliavandeniai. Jokių lašelinių, neleistinų medžiagų ir pan. Tiesiog sunkus darbas ir geras atsistatymas“, – rašė kovotojas.

Turnyro akimirka | Organizatorių nuotr.
Bartkus prieš kovą su Jagėlo: „Spaudimą turėtų jausti Vitoldas“ (1)

