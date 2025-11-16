Bartkus po Jagėlo pasitraukimo: „Dar nesu matęs, kad po lūžio žmogus pasirodytų be įtvaro“

Šį kartą jis turėjo kovoti prieš Mindaugą Bartkų ir dalyvavo dieną prieš turnyrą vykusiuose svėrimuose. Visgi ir šį kartą jo kova neįvyko, o kaip pranešė M. Bartkus – jis ir organizacija apie tai sužinojo likus vos kelioms valandoms iki renginio pradžios. Anot M. Bartkaus, V. Jagėlo patyrė pėdos traumą.
Sekmadienį M. Bartkus pasidalino nauju įrašu „instagram“ tinkle ir stebėjosi V. Jagėlo elgesiu.
„Dar nėra tekę matyti, kad žmogus po lūžio nepraėjus nė 24 valandoms būtų be įtvaro, kedukuose ir dalyvautų renginiuose... Linkiu greitai pasveikti“, – rašė M. Bartkus.
Pačiam M. Bartkui dėl V. Jagėlo pasitraukimo niekais nuėjo 2 mėnesių treniruočių stovykla ir alinantis svorio metimas. M. Bartkus per trumpą laiką numetė apie 12 kg svorio.
„Druska, mineralai, vanduo ir angliavandeniai. Jokių lašelinių, neleistinų medžiagų ir pan. Tiesiog sunkus darbas ir geras atsistatymas“, – rašė kovotojas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!