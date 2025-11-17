 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Karolis Mitašiūnas Italijoje po 5 raundų kovos pralaimėjo naujajam pasaulio čempionui

2025-11-17 18:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-17 18:30

Lietuvos kovotojas Karolis Mitašiūnas Italijoje nepasinaudojo proga tapti WKU organizacijos pasaulio čempionu.

Daniele Scuro ir Karolis Mitašiūnas | „Stop“ kadras

0

Lietuvis 5 raundus po 3 minutes priešinosi italui Daniele Scuro. Kadangi kova nesibaigė anksčiau laiko, jos nugalėtoją teko rinkti teisėjams. Jie nusprendė, kad pranašesnis buvo vietinis kovotojas.

Kova vyko svorio kategorijoje iki 57 kg pagal K-1 kikbokso taisykles.

„Tai buvo pirmoji Karolio titulinė kova – įgijome vertingos patirties ir žengiame į priekį dar stipresni“, – rašoma „LT Pro Team“ žinutėje.

