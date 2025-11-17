Karolis Mitašiūnas Italijoje po 5 raundų kovos pralaimėjo naujajam pasaulio čempionui

Lietuvis 5 raundus po 3 minutes priešinosi italui Daniele Scuro. Kadangi kova nesibaigė anksčiau laiko, jos nugalėtoją teko rinkti teisėjams. Jie nusprendė, kad pranašesnis buvo vietinis kovotojas.
Kova vyko svorio kategorijoje iki 57 kg pagal K-1 kikbokso taisykles.
„Tai buvo pirmoji Karolio titulinė kova – įgijome vertingos patirties ir žengiame į priekį dar stipresni“, – rašoma „LT Pro Team“ žinutėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!