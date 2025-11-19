Futsal A lygos 8-asis turas: drama Viekšniuose ir dar viena „Akmenės krašto“ pergalė

Tuo tarpu paskutinėje turo kovoje Jonavos „Vikingai“ namuose neįveikė „Vilnius futsal“ ekipos.
„Kauno Žalgiris“ – FSK „Radviliškis“ 9:1
Galėjo atrodyti, kad radviliškiečiams geresnio laiko žaisti su „Kauno Žalgiriu“ nesugalvosi. Kauniečiai dar visai neseniai užbaigė dalyvavimą UEFA futsal Čempionų lygoje, o iškart po to lietuviškasis klubo desantas prisijungė prie Vengrijoje dvejas kontrolines rungtynes žaidusios Lietuvos rinktinės.
Vis tik, kaip parodė tarpusavio dvikova, lygių skirtumas tarp komandų yra per didelis, o visos tos žalgiriečių problemos jiems yra nė motais. Vinicius pirmąją dovanėlę tolimu smūgiu varžovams pasiuntė 24-ąją sekundę, o sužaidus beveik tris minutes, įvartį savo sąskaitoje jau turėjo ir Albertas Voskunovič.
Skirtumui augant kaip ant mielių, penktąją minutę „Žalgiris“ jau pirmavo 4:0, o besibaigiant pirmajam kėliniui – 6:0. Įpusėjus antrajam kėliniui, švieslentėje degė skaičiai 7:0, kai garbės įvartį „Radviliškiui“ pelnė Ignas Jonaitis.
Trys žalgiriečiai Vinicius, Filipe ir A. Voskunovič pasižymėjo dubliais, Pedro, Lukas Sendžikas ir Benas Spietinis į varžovų vartus įmušė po vieną įvartį.
Mažeikių VIP – Vilkaviškio „Bruklinas“ 5:4
Jei čempionate reikia intrigos, VIP ekipa pasiruošusi tai pasiūlyti. Tokią išvadą galima daryti po to, kai vos per 7 turus VIP net keturis kartus savo rungtynes baigė vieno įvarčio skirtumu. Šįsyk tas skirtumas buvo Mažeikių komandos naudai.
Trenerį pakeitę vilkaviškiečiai ieškojo galimybių, kaip padidinti pergalių skaičių, tačiau, net ir pirmaudami, to padaryti nesugebėjo. Jau persiritus pirmajam kėliniui į antrąją pusę po kampinio perdavimo sulaukęs Igoris Peletskyi stipriu tolimu smūgiu pelnė pirmąjį susitikimo įvartį.
VIP ekipa į tai pažiūrėjo atsakingai. Per dvylika minučių šeimininkai sumušė penkis įvarčius ir susikūrė sau persvarą 5:1.
Besibaigiant pirmajam kėliniui visiškai laisvas Glaudsonas de Araujo rezultatą išlygino, o dar po pusantros minutės vienas prieš „Bruklino“ vartininką atsidūręs Vynicius Soaresas pirmąkart rungtynėse į priekį išvedė VIP. Tuomet iki pertraukos buvo likusios vos 23 sekundės.
Antrojo kėlinio pirma pusė parodė, kad „Bruklino“ nokdaunas gilesnis nei buvo galima įsivaizduoti. Šiurkčios klaidos leido mažeikiškiams mušti įvarčius, o šie tokį pasiūlymą mielai priėmė. G. de Araujo užfiksavo dublį, Denysas Ovharovas ir Domas Nacickas pelnė po įvartį ir VIP galėjo džiaugtis keturių įvarčių pranašumu.
Tačiau ir tai dar nereiškė intrigos pabaigos, mat Artiomas Spelmanas stipriu smūgiu pradėjo „Bruklino“ sugrįžimą. Netrukus vilkaviškiečiai į aikštę vietoje vartininko metė penktą žaidėją ir tai davė vaisių. Vos per dvi minutes Jardielis pelnė du įvarčius, o VIP persvara sumenko iki 5:4.
Iki rungtynių pabaigos dar buvo likusios žaisti beveik aštuonios minutės, tačiau VIP atsilaikė bei iškovojo trečiąją pergalę šių metų sezone.
„Akmenės kraštas“ – „Gargždų Pramogos“ 7:3
Centrinė turo dvikova vyko Naujojoje Akmenėje, kur „Akmenės kraštas“ įtikinamai įveikė buvusius lyderius iš Gargždų. Pastarųjų neišgelbėjo net tai, kad būtent gargždiškiai pirmieji šiose rungtynėse pasiuntė kamuolį į varžovų vartus.
Merūnas Stalmokas, pasinaudojęs varžovų klaida, atidarė rungtynes, tačiau tuomet atėjo šeimininkų eilė. Pastarieji per keturių minučių atkarpą sumušė keturis įvarčius bei pirmąjį kėlinį užbaigė turėdami trijų įvarčių persvarą.
Geriausią komandai seriją pradėjo tolimu smūgiu pasižymėjęs Michellas Cardenas, netrukus individualų meistriškumą pademonstravo Brayanas Rivera, ir dukart gerų perdavimų sulaukęs geriausias spalio mėnesio A lygos žaidėjas Klausas Andersonas Ferreira.
Gargždiškiai pabandė sugrįžti. Dar iki pertraukos savo įvartį pelnė Karolis Urbaitis, tačiau tai buvo viskas, ką „Akmenės kraštas“ varžovams leido.
Antrojo kėlininio pirmoje pusėje komandos apsikeitė įvarčiais. Po gražaus tolimo Felipės de Oliveiros smūgio skirtumas vėl išaugo iki trijų įvarčių, tačiau vienas prieš vartininką po kampinio atsidūręs Donatas Stankevičius gargždiškius vėl priartino prie varžovų arčiau.
Vadovėlinį komandinio žaidimo pavyzdį pademonstravę aikštės šeimininkai likus žaisti septynias minutes sugrąžino komandai trijų įvarčių persvarą, kuri daugiau nei karto nesumažėjo. K. Andersonas Fereira ataką užbaigė trečiuoju savo įvarčiu.
Per likusį laiką buvo atliktas dar vienas tikslus smūgis. Iš dešiniojo krašto užtikrintai smūgiavęs B. Rivera užfiksavo dublį bei komandos pergalę, leidusią „Akmenės kraštui“ turnyro lentelėje pakilti į antrąją vietą.
Jonavos „Vikingai“ – „Vilnius futsal“ 3:3
Šeštą ir septintą vietas turnyro lentelėje užimantys Jonavos ir sostinės atstovai tarpusavio dvikovoje nugalėtojo neišsiaiškino. Po šių lygiųjų abiejų komandų sąskaitose lieka po aštuonis iškovotus taškus.
Dvikova startavo greitu svečių puolėjo Jurgio Stankevičiaus įvarčiu. Aukštai paspaudę varžovus, vilniečiai perėmė kamuolį, dviem perdavimais jis pasiekė J. Stankevičių, kuriam iš metro atstumo teliko paridenti kamuolį į tuščius vartus.
Po praleisto įvarčio „Vikingai“ visiškai perėmė iniciatyvą į savo rankas. Jie daug atakavo, daug kūrė, bet kamuolys į vartus neskriejo. Ir tik 26 susitikimo minutę Artūras Juchno tiesioginiu baudos smūgiu išlygino rezultatą.
Po minutės dar viena standartinė situacija įvartį dovanojo Renanui Cardoso, kuris tolimu smūgiu pirmąkart į priekį išvedė aikštės šeimininkų komandą. Jau kitos atakos metu tas pats R. Cardoso galėjo varžovus pasiųsti į dar gilesnį nokdauną, tačiau po jo smūgio kamuolys atsitrenkė į skersinį ir grįžo atgal į aikštę.
Neįmuši tu – įmuš tau. Visą dėmesį puolimui skyrę jonaviškiai pamiršo apie būtinybę gintis. Lukas Tatarūnas pasinaudojo tuo perimdamas kamuolį ir po reido beveik per visą aikštę išlygino rezultatą.
O kol „Vikingai“ dar nespėjo atsikvošėti, J. Stankevičius pastaruosius įspūdingu įvarčiu pasiuntė į dar gilesnę duobę.
Paskutinis taškas rungtynėse buvo padėtas likus žaisti nepilnas keturias minutes. Po A. Juchno idealaus perdavimo tolimojo virpsto link, R. Cardoso pasižymėjo įvarčiu į tuščius vartus, o per likusį laiką rezultatas nepasikeitė.
