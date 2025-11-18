 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-21 futbolo rinktinė pralaimėjo atrankos grupės lyderiams

2025-11-18 20:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-18 20:49

Lietuvos vaikinų iki 21 metų rinktinė užbaigė dar vieną langą atrankos į Europos čempionatą varžybose.

Lietuvos U-21 futbolo rinktinė | Organizatorių nuotr.

0

Antradienio vakarą Roko Garasto treniruojama rinktinė namuose rezultatu 1:2 (0:1) turėjo pripažinti H grupės lyderių turkų bendraamžių pranašumą.

Rungtynių pradžia susiklostė apmaudžiai lietuviams, praleidus įvartį antrąją minutę. Po Berkay‘aus Yılmazo perdavimo pasižymėjo Ali Habeşoğlu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau sekė keli grėsmingi Turkijos futbolininkų bandymai, kuriuos atliko A. Habeşoğlu, Emirhanas İlkhanas, Semihas Kılıçsoy’us. Lietuvių gretose išskirtinas Dariušo Stankevičiaus smūgis 37 minutę, atremtas turkų vartininko.

Antrajame kėlinyje turkai išlaikė didesnę kamuolio kontrolę, tačiau sulaukė dar agresyvesnio aikštės šeimininkų pasipriešinimo. 75 minutę lietuviams pavyko pasinaudoti standartine situacija – Dariušo Stankevičiaus baudos smūgį atrėmė varžovų vartininkas Denizas Dilmenas, o pirmasis prie kamuolio suskubęs Domantas Šluta nukreipė jį į vartus.

Visgi, turkai iškart po dviejų minučių atsakė savu įvarčiu. Po Cihano Çanako perdavimo iš dešinio krašto pasižymėjo A. Habeşoğlu.

83 minutę Lietuvos rinktinė turėjo puikią progą išlyginti rezultatą. D. Dilmenas neužtikrintai reagavo į Denio Ževžikovo smūgį, o priskuodęs Romualdas Jansonas kamuolį sukirto į skersinį. Netrukus Domantas Šluta atliko smūgį galva, bet pasiaukojančiai sužaidęs turkų gynėjas Yasinas Özcanas neleido kamuoliui įskrieti į vartus. Turkams pavyko išsaugoti tenkinusią persvarą rezultatu 2:1.

Priminsime, kad pirmame šio lango susitikime lietuviai išvykoje 0:4 pralaimėjo Kroatijos bendraamžių komandai ir į atrankos varžybas jau sugrįš kitais metais. Kovo 27 dieną numatytos išvykos rungtynės prieš ukrainiečius.

Lietuva – Turkija 1:2 (0:1)

LSC sporto kompleksas „Druskininkai“, teisėjas – Christianas Petru Ciochirca (Austrija);

Įvarčiai: 75 min. Domantas Šluta (Lietuva); 2 ir 77 min. Ali Habeşoğlu (Turkija);

Įspėtas: 40 min. Semih Kılıçsoy (Turkija);

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Julius Virvilas, Nojus Vytis Audinis, Domas Slendzoka, Motiejus Šapola, Denis Ževžikovas, Domantas Šluta, Lukas Michelbrink, Tautvydas Burdzilauskas, Dariuš Stankevičius (90 min. Justas Paštukas), Ernestas Gudelevičius (75 min. Nedas Klimavičius), Romualdas Jansonas (83 min. Faustas Steponavičius).

Atsargoje: Vilius Šivickas, Naglis Paliušis, Martynas Šetkus, Nidas Vosylius, Maksim Andrejev, Tomas Stelmokas.

