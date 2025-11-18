 
VRFS metų futbolininku tapęs Meinardas Mikulėnas: „Apdovanojimas džiugina, bet svarbiausia – užbaigti sezoną pergalingai“

2025-11-18 16:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-18 16:44

Šį sezoną Vilniaus „Riteriai“ patyrė daug iššūkių, o komandos lyderiai rodė ne tik sugebėjimus aikštėje, bet ir charakterio tvirtumą. Vienas ryškiausių žaidėjų – puolėjas Meinardas Mikulėnas – neseniai sulaukė ypatingo pripažinimo: jis buvo išrinktas geriausiu Vilniaus regiono metų futbolininku.

Meinardas Mikulėnas | fkriteriai.lt nuotr.

0

Šis apdovanojimas simbolizuoja ne tik jo asmeninį indėlį, bet ir viso komandos darbo rezultatus.

Meinardas šį sezoną pasiekė asmeninį įvarčių rekordą, įmušdamas 9 įvarčius, o kartu su „Riteriais“ dabar ruošiasi lemiamoms išlikimo A lygos rungtynėms serijoje su „Neptūnu“. Pirmoji dvikova Klaipėdoje baigėsi lygiosiomis 0:0, todėl visos akys nukreiptos į atsakomąją kovą Vilniuje.

„Po nelengvo reguliaraus sezono labai smagu gauti asmeninį apdovanojimą. Toks įvertinimas kelia teigiamas emocijas apie visą šių metų įdėtą darbą ir pastangas“, - sakė M. Mikulėnas.

Ar toks apdovanojimas suteikia papildomos motyvacijos prieš lemiamas serijos rungtynes su „Neptūnu“?

Apdovanojimas mane asmeniškai labai džiugina, tačiau lemiamose rungtynėse prieš „Neptūną“ jokia papildoma motyvacija neprilygsta vidiniam norui užbaigti sezoną pozityviai ir laimėti.

Šį sezoną pasiekei asmeninį įvarčių rekordą. Kuris įvartis tau buvo svarbiausias ir kodėl?

Įvartis pergalingose namų rungtynėse prieš „Hegelmann“ buvo labai svarbus tiek man, tiek komandai.

Kaip vertini pirmąją išlikimo serijos dvikovą Klaipėdoje ir kas, tavo manymu, galėjo būti padaryta geriau?

Pirmąsias rungtynes vertinu neblogai. Nors ir neparodėme savo geriausio žaidimo, padarėme daug, kad antrosios rungtynės namuose būtų daug geresnės.

Kaip ruošiatės tai atsakomajai dvikovai Vilniuje – kokie taktiniai ar emociniai akcentai komandoje dabar svarbiausi?

Kadangi šiose rungtynėse mums pergalė būtina, manau, kad skirsime daugiau dėmesio atakai, kūrybai. Taip pat kalbėsimės, kaip emociniame lygmenyje būti kuo stipresniais ir pasitikinčiais savimi.

Kaip pats tvarkaisi su spaudimu, kai vienos ar dviejų rungtynių kaina – visos komandos sezonas?

Manau, kad per sezoną išgyvenome ir padarėme labai daug, kad paskutinėse rungtynėse būtume tvirti.

Koks, tavo nuomone, gali būti lemiamas faktorius, nulemsiantis serijos baigtį?

Manau, kad kovingumas vaidins labai svarbų vaidmenį, bet daugiausia nulems patirtis, gebėjimas susitvarkyti su įtampa ir šaltas protas priimant sprendimus.

Koks tavo vaidmuo komandoje šioje serijoje – ar jautiesi turintis imtis lyderystės, ypač po tokio asmeninio įvertinimo?

Komandoje turime kelis žaidėjus su nemaža patirtimi – jie puikiai moka užvesti ir, kai reikia, nuraminti komandą bei laiku atlikti svarbiausius momentus. Aš tuo tarpu turiu savo svarbų ir konkretų vaidmenį atakos užbaigime, į kurį koncentruojuosi ir stengiuosi atlikti kuo geriau.

---

Atsakomios rungtynės su Klaipėdos „Neptūnu“ „Žalgirio“ namų stadione įvyks šį šeštadienį 14:00 val.

