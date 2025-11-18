FutbolasLT_S05E12: Burgaila, Pilibaitis ir Zagurskas online. Rinktinės savaitė

Tiesa, dar prieš pagrindinę temą laidos pradžioje Aurimas Budraitis papasakojo apie naują etapą jo gyvenime – visiškai šviežiai išleistą knygą „Moterų futbolo istorija“.
Pabaigus rinktinės temą, prie laidos vedėjų (minėto A. Budraičio bei Evaldo Gelumbausko ir Karolio Tretjako) telefonu prisijungė pirmadienį „Žalgiriui“ milijoną pažadėjęs Tadas Burgaila, prieš savaitę apie karjeros pabaigą paskelbęs Linas Pilibaitis bei Lietuvos futsal rinktinės kapitonas Justinas Zagurskas.
Pirmasis papasakojo apie idėją prisijungti prie „Žalgirio“, antrasis prisiminė savo 25 karjeros metus, trečiasis (rubrikoje Europos futsal čempionato belaukiant) kalbėjo apie dar vieną dvigubą rinktinės testą su Vengrijos salės futbolininkais.
Kaip įprasta, epizodas buvo užbaigtas žiūrovų klausimais.
