TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

FutbolasLT_S05E12: Burgaila, Pilibaitis ir Zagurskas online. Rinktinės savaitė

2025-11-18 16:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-18 16:39

Lietuvos nacionalinei rinktinei užbaigus atrankos ciklą į 2026 metų pasaulio čempionatą, naujausio „FutbolasLT“ epizodo pagrindinė tema – Edgaro Jankausko kariaunos prabėgę metai bei, aišku, paskutinės dvejos rungtynės per pastarąją savaitę – su Izraeliu ir Nyderlandais.

FutbolasLT | Organizatorių nuotr.

REKLAMA

0

Tiesa, dar prieš pagrindinę temą laidos pradžioje Aurimas Budraitis papasakojo apie naują etapą jo gyvenime – visiškai šviežiai išleistą knygą „Moterų futbolo istorija“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pabaigus rinktinės temą, prie laidos vedėjų (minėto A. Budraičio bei Evaldo Gelumbausko ir Karolio Tretjako) telefonu prisijungė pirmadienį „Žalgiriui“ milijoną pažadėjęs Tadas Burgaila, prieš savaitę apie karjeros pabaigą paskelbęs Linas Pilibaitis bei Lietuvos futsal rinktinės kapitonas Justinas Zagurskas.

Pirmasis papasakojo apie idėją prisijungti prie „Žalgirio“, antrasis prisiminė savo 25 karjeros metus, trečiasis (rubrikoje Europos futsal čempionato belaukiant) kalbėjo apie dar vieną dvigubą rinktinės testą su Vengrijos salės futbolininkais.

Kaip įprasta, epizodas buvo užbaigtas žiūrovų klausimais.

