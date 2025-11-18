 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Griciūnas vyksta į Taivaną

2025-11-18 16:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-18 16:35

„Gargždų“ komandoje rungtyniavęs Benas Griciūnas palieka Lietuvą.

B.Griciūnas vėl vyksta į užsienį (R.Lukoševičiaus nuotr.)

„Gargždų“ komandoje rungtyniavęs Benas Griciūnas palieka Lietuvą.

REKLAMA
0

Klubas paskelbė, kad 31 metų 213 cm ūgio vidurio puolėją išpirko Tainano „TSG Ghosthawks“ klubas, kuris varžosi Taivano lygoje.

Pranešama, kad komanda ieškos naujo priekinės linijos žaidėjo.

Šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“, B.Griciūnas per 24 minutes pelnė 11,3 taško, atkovojo 8 kamuolius, atliko 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 17 naudingumo balų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų