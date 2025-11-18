Griciūnas vyksta į Taivaną

Klubas paskelbė, kad 31 metų 213 cm ūgio vidurio puolėją išpirko Tainano „TSG Ghosthawks“ klubas, kuris varžosi Taivano lygoje.
Pranešama, kad komanda ieškos naujo priekinės linijos žaidėjo.
Šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“, B.Griciūnas per 24 minutes pelnė 11,3 taško, atkovojo 8 kamuolius, atliko 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 17 naudingumo balų.
