TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Hegelmann“ gretas palieka vienas iš lyderių

2025-11-18 14:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-18 14:29

Po dviejų intensyvių ir įsimintinų sezonų Kauno rajono „Hegelmann“ klubą palieka vienas komandos lyderių – Leo Ribeiro.

Leo Ribeiro | Klubo nuotr.

0

Į mėlynai baltų ekipą saugas iš Brazilijos atvyko 2024 m. pradžioje, jau būdamas gerai pažįstamas Lietuvos futbolo sirgaliams po sėkmingo 2021 m. sezono Telšių „Džiugo“ komandoje. Atvykęs į Kauno rajoną brazilas neslėpė ambicijų: „Visada norėjau vilkėti šio klubo marškinėlius. Matau, jog komanda yra subalansuota ir pasiruošusi kovoti dėl aukščiausių tikslų.“

Per du sezonus L. Ribeiro aikštėje sužaidė iš viso 82 oficialias rungtynes, per kurias pelnė 13 įvarčių ir atliko net 17 rezultatyvių perdavimų.

2024 m. A lygoje brazilas sužaidė 35 rungtynes, įmušė 5 įvarčius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Taip pat jis žaidė penkeriose LFF taurės susitikimuose, kuriuose atliko dar 1 rezultatyvų perdavimą.

2025 m. A lygos sezone Léo buvo vienas ryškiausių komandos žaidėjų – per 36 rungtynes jis pasižymėjo 7 įvarčiais ir atliko įspūdingą skaičių – net 13 rezultatyvių perdavimų, o LFF taurėje sužaidė 4 rungtynes ir pelnė 1 įvartį.

Per šį laiką futbolininkas net du kartus buvo išrinktas geriausiu A lygos mėnesio žaidėju – po kartą 2024 ir 2025 m. sezonuose. Léo svariai prisidėjo prie to, kad komanda iškovotų du A lygos sidabro medalius ir du kartus patektų į LFF taurės finalą.

„Galvojau apie daugybę būdų, kaip pradėti šį tekstą, kad parodyčiau visą pagarbą ir meilę klubui, kuris buvo labai svetingas man ir mano šeimai. Tačiau kiekviena istorija turi pabaigą, ir atėjo laikas pasakyti Ačiū.

Buvo du sezonai, dveji metai sunkaus darbo ir mokymosi, du taurės finalai, du lygos sidabrai, daug kovos, džiaugsmo ir liūdnų akimirkų. Šis etapas buvo intensyvus ir ypatingas visiems, kurie buvo šalia.

Šiandien mano laikas klube baigiasi ir noriu visiems nuoširdžiai padėkoti – treneriams, vadovybei ir sirgaliams, kurie mus palaikė kiekvienoje situacijoje. Žinokite, kad mėlynai balti visada turės mano pagarbą ir meilę“, – atsisveikindamas sakė L. Ribeiro.

Mėlynai balti dėkoja žaidėjui už klube praleistus metus ir linki kuo didžiausios sėkmės tolimesnėje jo karjeroje.

