Edgaras Jankauskas apie baudinio epizodą mače su Nyderlandais: „Tikrai olandams nereikia tokios teisėjų pagalbos“

Lietuviai pirmadienio vakarą Amsterdame 0:4 paskutinėse ciklo rungtynėse pralaimėjo grupės nugalėtoja tapusiai Nyderlandų rinktinei ir grupėje su trimis taškais užėmė penktą poziciją.
Tiek šias rungtynes, tiek visą ciklą po susitikimo aptarė rinktinės treneris Edgaras Jankauskas.
„Turėjome galimybę susirungti su komanda, iš kurios reikėtų mokytis, imti pavyzdį, kaip reikia žaisti, kokie turi būti žaidėjų tikslai. Labai gerai kartais tokios rungtynės parodo silpnąsias vietas, o tą patirtį reikia pasiimti ir išnaudoti. Viskas prasideda nuo paprasčiausių dalykų, kurių šiandien ir trūko – perdavimo kokybės, ramybės priimant kamuolį ir įvertinant situaciją, geresnių sprendimų su kamuoliu.
Aišku, papuolėme po tokiu volu – turbūt visi žaidėjai, kurie šiandien prieš mus žaidė, yra UEFA Čempionų lygos ketvirtfinalio ekipų lygio futbolininkai. Sugrįžęs Frenkie de Jongas pakeitė komandos veidą – aikštėje kiekviena ataka vyksta per jį, jis visur nori prisiliesti prie kamuolio, gerai organizuoja ir diriguoja žaidimui.
Prieš mus varžovų treneris išstatė geriausią savo sudėtį ir parodė, kad šios rungtynės jiems buvo labai svarbios. Aš žinau, ką reiškia būti tokioje vietoje, kur kiekvienas suklupimas yra lydimas kritikos bangų. Be abejo, reikėjo jiems šios pergalės, jie į rungtynes pažiūrėjo labai rimtai ir parodė, kaip tas darbas turi būti atliktas“, – kalbėjo treneris.
Jis taip pat pridėjo, kad mūsiškių klaidos palengvino oponentų darbą, tačiau turėjo pastabų ir dvikovos arbitrams dėl skirto baudinio.
„Kai žaidi su tokia komanda, kuri išnaudoja tavo menkiausią klaidą, turbūt ir atrodo, kad visi įvarčiai per pigūs. Kalbant apie pirmą įvartį – mes jiems ten tikrai padėjome įmušti, nes ne tokie mūsų susitarimai, ne taip mes išeiname į kontratakas.
Antras įvartis irgi per pigus – tikrai olandams nereikia tokios teisėjų pagalbos, manau, kad jie patys gali susitvarkyti. O kiti du įvarčiai po to nelemto 11 metrų baudinio – tai, kaip jie juos išpildė, buvo aukščiausias meistriškumas, kaip išguldė mūsų žaidėjus, kaip Donyellas Malenas perbėgo per visą aikštę, per mūsų gynybos liniją… Na, čia jau prieš tokius veiksmus belieka nukelti skrybėlę.
Man atrodo, kad mes tikrai galėjome geriau sužaisti – šiandien per daug klydome paprastose situacijose, galbūt nesusitvarkėme su įtampa, kažkokios nesuvaldytos emocijos ar perdegimas. Bet tai yra normalu – lygių skirtumai vistiek jaučiasi aikštėje. Kartais tie dalykai, kurie iš šalies atrodo labai lengvi, iš tikrųjų nėra tokie paprasti. Mes turime mokytis valdyti emocijas. Šiandien nebuvome sunkus varžovas, leidome per daug susikurti progų ir apžaisti save vienas prieš vieną“, – pasakojo E. Jankauskas.
Vis dėlto įžvelgė treneris rungtynėse ir pozityvių akcentų.
„Nedarau didelės tragedijos, manau, kad mes turime matyti ir teigiamus dalykus – kamuolio perėmimai viduryje, išėjimai į ataką, turėjome ir realią progą įmušti įvartį. Aišku, kai pralaimi tokiu rezultatu, kas nenorės matyti kažkokio pozityvumo, tas ir nematys. Mes analizuojame, kas buvo blogai, bet reikia pamatyti ir tai, kas buvo gerai. Daug dalykų nepadarėme taip, kaip turėjome padaryti, bet buvo ir dalykų, kurie kažkiek žiūrėjosi.
Labai gaila, kad buvo tas nepelnytas baudinys, kuris tikrai per skystas tokiai komandai padėti. Gaila, kad tas įvartis mus išmušė iš vėžių ir per penkias minutes, kol mes pergyvenome dėl jo, praleidome dar du įvarčius“, – sakė jis.
Komentaro pabaigoje treneris apibūdino ir visą ciklą.
„Ciklas buvo visoks – buvo gerų ir prastų rungtynių, buvo daug netekčių, sunkumų. Aišku, visada norisi geriau, manau, kad mes tikrai galėjome daugiau taškų surinkti, daugiau įvarčių įmušti, mažiau praleisti. Buvo padaryta klaidų, bet čia mokymosi procesas, gavome gerų pamokų, kurios tikrai praturtins žaidėjus.
Ta patirtis kažkur kaupiasi – reikia būti pozityvesniems, žiūrėti į priekį ir stengtis gerinti tuos aspektus, kuriuos darėme blogai, nes jų yra nemažai“,- užbaigė treneris.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!