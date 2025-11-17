 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Ilgiausiai klubo istorijoje žaidęs legionierius Naah atsisveikino su „Kauno Žalgiriu“

2025-11-17 12:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-17 12:05

FK „Kauno Žalgiris" pasibaigus 2025-ųjų sezonui atsisveikino su ilgiausiai klubo istorijoje žaidusiu legionieriumi Divine'u Naah.

Divine’as Naah | „Stop“ kadras

FK „Kauno Žalgiris“ pasibaigus 2025-ųjų sezonui atsisveikino su ilgiausiai klubo istorijoje žaidusiu legionieriumi Divine’u Naah.

2021-ųjų vasarą į Kauną atvykęs futbolininkas „Kauno Žalgirio“ klube su trumpa pertrauka praleido penkis sezonus, per kuriuos su žaliai baltais marškinėliais sužaidė daugiau nei 130 rungtynių.

Legionierius iš Ganos tapo pirmuoju ir kol kas vieninteliu futbolininku iš užsienio, kuriam pavyko klube sužaisti daugiau nei 100 susitikimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad tai buvo nuostabus laikotarpis. Kai atvykau prieš penkerius metus ir kaip yra dabar… Komanda stipriai užaugo. Net nežinau kaip apibūdinti šį pokytį, su laiku keitėsi viskas – augo štabas, atsirado prezidentas, kuris pakeitė rūbinę ir klubo valdymą. Visa tai duoda gerą rezultatą. Tuo metu mes tiesiog dalyvavome, o dabar esame kovoje dėl titulų“, – atsisveikindamas sakė D.Naah.

29-erių saugas su FK „Kauno Žalgiriu“ iškovojo Lietuvos čempiono titulą – savo pirmąjį trofėjų karjeroje.

„Šis sezonas yra įsimintiniausias dėl iškovoto titulo ir kelionės Europoje. Laimėti trofėjų yra tikrai sudėtinga, sakiau tą ir vaikinams rūbinėje. Laimėti titulą praleidus čia tiek laiko… Tai puikus jausmas. Sakyčiau, kad kai dalyvavome Europos turnyrų atrankose, pas mus atėjo tas didžiulis pasitikėjimas savimi ir mes patikėjome, kad galime tapti čempionais“, – pasakojo saugas.

Dabar D.Naah laukia naujos komandos paieškos – Kaune jis praleido nemažą dalį savo karjeros.

„Tiesą sakant, atsisveikinti yra sudėtinga. Kaunas man tapo namais, kone pusę savo karjeros praleidau čia. Sudėtinga, nes nežinai kur atsidursi. Klubas čia man suteikė viską, rūpinosi manimi, nors prieš pradedant žaisti su manimi tikrai buvo nemažai problemų. Klubas buvo kantrus ir už tai esu labai dėkingas“, – prisiminimais dalinosi ilgametis žalgirietis.

Duodamas paskutinį savo interviu D.Naah atskleidė, kad žada sugrįžti į Lietuvą ir vylėsi, kad Kauno futbolo gerbėjai jį prisimins iš gerosios pusės.

„Tikrai žadu sugrįžti į Lietuvą atostogų. Čia atsiradusios pažintys ir ryšys tikrai niekur nedings. Jūs čia mane dar pamatysite, myliu šią vietą. Tikiuosi, kad čia mane atsimins kaip nuolat laimėti norintį kovotoją ir žmogų, su puikiu charakteriu. Būdamas čia stengiausi, kad visi esantys šalia jaustųsi gerai. To nesimato viešai, bet rūbinėje visada stengiausi visiems padėti“

„Kauno Žalgirio“ futbolo klubas dėkoja D.Naah už klube praleistus metus ir linki kuo didžiausios sėkmės tolimesnėje karjeroje.

