Prancūzijos rinktinėje po pasaulio čempionato Zidane'as turėtų pakeisti Deschampsą

Pastaruosius mėnesius Z. Zidanas vis aiškiau rodė, kad yra pasirengęs grįžti į treniravimą, o Prancūzija laukė tinkamo momento jį sugrąžinti namo.
Kritikai vis dažniau priekaištavo D. Deschampsui dėl pastarųjų sprendimų, teigdami, kad jo požiūris tapo nuspėjamas, konservatyvus ir pernelyg priklausomas nuo anksčiau išbandytų modelių. Daugelis jautė, kad komanda nustojo tobulėti svarbiausiose srityse, tokiose kaip taktinės variacijos, puolimo įvairovė ir sudėties rotacija.
Todėl Z. Zidano atėjimas vertinamas kaip galimybė įlieti naujos energijos į talentų kupiną komandą, kuriai reikia šviežio taktinio žvilgsnio.
D. Deschampso kontraktas artėja prie pabaigos, užbaigdamas reikšmingą Prancūzijos futbolo etapą. 2012 metais Laurent’ą Blancą pakeitęs D. Deschampsas pakėlė Prancūziją į aukštumas. Jis nuvedė rinktinę į 2016 m. Europos čempionato finalą, iškovojo pasaulio čempionų titulą 2018 metais, dar sykį pasiekė pasaulio čempionato finalą 2022-aisiais ir daugiau nei dešimtmetį išlaikė komandą konkurencingą.
Vis dėlto jo era neapsiėjo be nuosmukių. Iškritimas 2020 m. Europos čempionato aštuntfinalyje, kartais per didelis taktinis nelankstumas, pasirinkimai, sukėlę nuostabą, ir vis labiau besikartojantis žaidimo stilius paliko įspūdį, kad Prancūzija neišnaudoja savo išskirtinio talentų rezervuaro.
Pastaraisiais metais vis garsiau skambėjo bendras vertinimas: D. Deschampso vadovaujama Prancūzija tapo nuspėjama. Analitikai nuolat kartojo tas pačias problemas – konservatyvūs žaidimo planai, lėti treniruotės metu atliekami koregavimai ir priklausomybė nuo idėjų, kurios kadaise veikė, bet nebebuvo tinkamos šiuolaikiniam, dinamiškam, puolimu orientuotam žaidėjų branduoliui. Ne vienose rungtynėse Prancūzija atrodė lyg komanda, žaidžianti žemiau savo galimybių, labiau suvaržyta nei išlaisvinta.
Komentatoriai teigė, kad net turėdama Kylianą Mbappe bei kylančius talentus Eduardo Camavingą ir Warreną Zaire-Emery, Prancūzija dažnai žaidė pernelyg atsargiai – daugiau sugėrė varžovų spaudimą, nei pati kontroliavo rungtynes.
