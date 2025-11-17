 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Neįtikėtina: po pralaimėjimo treneris puolė varžovus ir kaltino juos „vudu“ ritualais

2025-11-17 12:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 12:27

Nigerijos futbolo rinktinės treneris Ericas Chelle puolė varžovų trenerių štabą po to, kai Kongo Demokratinės Respublikos nacionalinė komanda laimėjo baudinių seriją kertinėse pasaulio čempionato atrankos rungtynėse.

Ericas Chelle (nuotr. SCANPIX)

Nigerijos futbolo rinktinės treneris Ericas Chelle puolė varžovų trenerių štabą po to, kai Kongo Demokratinės Respublikos nacionalinė komanda laimėjo baudinių seriją kertinėse pasaulio čempionato atrankos rungtynėse.

0

Strategas Ericas Chelle apkaltino Kongo DR žaidėjus „vudu“ ritualais baudinių serijos metu.  

Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi lygiosiomis 1:1, o baudiniuose Nigerija krito 3:4. Šis rezultatas reiškia, kad Nigerija pasaulio čempionate nedalyvaus jau antrą kartą iš eilės.

Calvinas Bassey ir Mosesas Simonas nerealizavo pirmųjų dviejų Nigerijos baudinių, o galiausiai Kongo DR rinktinę gelbėjo ir vartininkas Timothy Fayulu. Po paskutinio smūgio, kaip skelbia The Athletic, Nigerijos treneris E. Chelle susigrūmė su varžovų strategais.

Vėliau Nigerijos vairininkas žurnalistams aiškino konfliktą. Paklaustas apie susistumdymą, jis atsakė: „Baudinių serijos metu Kongo treneris darė kažkokius vudu ritualus. Kiekvieną kartą, kiekvieną kartą. Dėl to ir buvau piktas.“

Jis rankomis rodė matytą vaizdą, lyg šlakstytų vandenį iš buteliuko: „Kažkas panašaus. Aš nežinau, ar tai vanduo, ar kažkas kito.“

