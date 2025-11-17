Neįtikėtina: po pralaimėjimo treneris puolė varžovus ir kaltino juos „vudu“ ritualais

Strategas Ericas Chelle apkaltino Kongo DR žaidėjus „vudu“ ritualais baudinių serijos metu.
Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi lygiosiomis 1:1, o baudiniuose Nigerija krito 3:4. Šis rezultatas reiškia, kad Nigerija pasaulio čempionate nedalyvaus jau antrą kartą iš eilės.
Calvinas Bassey ir Mosesas Simonas nerealizavo pirmųjų dviejų Nigerijos baudinių, o galiausiai Kongo DR rinktinę gelbėjo ir vartininkas Timothy Fayulu. Po paskutinio smūgio, kaip skelbia The Athletic, Nigerijos treneris E. Chelle susigrūmė su varžovų strategais.
🔥 OFF CAMERA DRAMA!! 🔥
Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was captured trying to fight just before the last penalty kick of the game! 😳
He was reportedly picking up a water bottle, seemingly aiming at a member of the DR Congo technical team.
The match commissioner will… pic.twitter.com/q4SRKbRa9aREKLAMA— Micky Jnr (@MickyJnr__) November 16, 2025
Vėliau Nigerijos vairininkas žurnalistams aiškino konfliktą. Paklaustas apie susistumdymą, jis atsakė: „Baudinių serijos metu Kongo treneris darė kažkokius vudu ritualus. Kiekvieną kartą, kiekvieną kartą. Dėl to ir buvau piktas.“
Jis rankomis rodė matytą vaizdą, lyg šlakstytų vandenį iš buteliuko: „Kažkas panašaus. Aš nežinau, ar tai vanduo, ar kažkas kito.“
“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.”— ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025
Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT
