  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Žingsnis į naują erą: pasiektas susitarimas dėl „Žalgirio“ dalių įsigijimo

2025-11-10 10:17
2025-11-10 10:17
2025-11-10 10:17

Vilniaus „Žalgiris“ turės naują šeimininką – juo taps pastaruoju metu aktyviai prie klubo prisijungti bandęs verslininkas Tadas Burgaila, praneša tv3.lt šaltiniai.

Andrius Tapinas ir Tadas Burgaila (nuotr. fkzalgiris.lt)

3

Apie T. Burgailos mėginimus įsigyti legendinio sostinės klubo dalis kalbama buvo jau ne vieną savaitę. Kai derybos su Vilma Venslovaitiene strigo, „Žalgirio“ direktorius Mindaugas Kasperūnas, visuomenininkas Andrius Tapinas ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas net surengė spaudos konferenciją, kurioje tikino, kad „daugumos“ dalininkų sudėtyje naujasis vadovas neturi, o klubui esą gresia bankrotas dėl atsivėrusios milijoninės skylės.

Portalo tv3.lt žiniomis, T. Burgaila galiausiai susitarė su Mindaugu Nikoličiumi dėl šiam priklausančių priklausančių trijų klubo dalių įsigijimo. Šaltiniai informuoja, jog verslininkas pastarosiomis dienomis lankėsi Lodzėje, kur „Widzew“ klubo sporto direktoriaus pareigas eina buvęs vienas „Žalgirio“ vadovų.

Šaltinių teigimu, pozityviai T. Burgailai derybos klostosi ir su Vilmos Venslovaitienės atstovais.

M. Nikoličiui priklauso 3 iš 14 klubo dalių, V. Venslovaitienei – taip pat. Tiesa, viena iš buvusios direktorės dalių areštuota kol vyksta ikiteisminis tyrimas dėl galimo dokumentų klastojimo. Jei sandoris nesugrius, T. Burgaila taps didžiausiu dalininku klube.

14 „Žalgirio“ dalių dabar pasiskirsčiusios taip:

  • 3 – Vilmai Venslovaitienei (vieną jų – areštuota dėl galimo nusikaltimo)
  • 3 – Mindaugui Nikoličiui  
  • 2 – Vilniaus miesto savivaldybei
  • 2 – UAB „Valoras“ („Icor“ atstovai)
  • 1 – Mindaugui Kasperūnui
  • 1 – Vytautui Čepui
  • 1 – „Olego Transportas“
  • 1 – „CargoGo Logistics“

2024-siais įmonės „Kilo Health“ įkūrėjo T. Burgailos turtas „Top500“ buvo įvertintas 130 mln. eurų.

Sezoną A lygoje Vilniaus klubas užbaigė trečioje vietoje ir paskutiniuose turuose užsitikrino vietą kito sezono UEFA Konferencijų lygos atrankoje. 

Skambus pranešimas: „Žalgirio“ skola viršija milijoną

