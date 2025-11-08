„Panevėžys“ neleido „Žalgiriui“ pakovoti dėl sidabro

Rungtynių pradžioje šeimininkus į priekį išvedė Salomonas Kouadio, o rezultatą išlygino Liviu Antalis. Prieš pertrauką ir po jos „Panevėžiui“ įvarčius pelnė Kwadwo Asamoah ir Ernestas Veliulis.
Šis rezultatas įtakos galutinei žalgiriečių vietai nebeturėjo – „Hegelmann“ užteko nepralaimėti norint užsitikrinti antrą poziciją, o vilniečiai liko treti. Abi komandos jau prieš paskutinį turą buvo užsitikrinusios teisę kitąmet žaisti Europos turnyruose.
„Žalgirio“ starto sudėtyje įvyko trys pasikeitimai. Nuo pradžių žaidė vartininkas A. Tordai, starto sudėtyje debiutavo P. Bosančičius, taip pat žaidė D. Salčinovičius. 200-ąsias rungtynes komandoje sužaidė O. Verbickas.
Dėl traumos N. Mihajlovičius nerungtyniavo, G. Matulevičius pradėjo atsargoje. Po ilgos pertraukos rungtynėms registruotas A. Fofana.
12 min. šeimininkų kontratakoje S. Kouadio atsidūrė vienas prieš vieną ir pasiuntė kamuolį į vartus.
Po trijų minučių žalgiriečiai rezultatą išlygino. Kairiame krašte L. Antalis sužaidė „sienelę“ su D. Salčinovičiumi ir įsiveržęs į baudos aikštelę nuostabiu smūgiu užsuko kamuolį į tolimąjį viršutinį vartų kampą. Legionierius iš Rumunijos čempionate pasižymėjo 9 kartą iš eilės, įmušdamas įvarčius visose ketvirtojo rato rungtynėse.
Kėlinio viduryje „Žalgiris“ galėjo rezultatą persverti, bet po D. Salčinovičiaus smūgio iš dešinio baudos aikštelės krašto kamuolys pataikė į tolimąjį virpstą.
38 min. „Panevėžys“ vėl išsiveržė į priekį. J. Kendyšas galva atmetė kamuolį nepastebėjęs baudos aikštelėje likusio K. Asamoah ir šis atsidūręs vienas prieš vieną mušė tiksliai.
Antrojo kėlinio pradžioje šeimininkai padidino persvarą – po A. Smitho perdavimo iš kairio krašto iš arti kamuolį į vartus pasiuntė E. Veliulis.
Dvikovos pabaigoje „Žalgirio“ gretose po keitimo pasirodė ir du žaidėjai, beveik visa sezoną praleidę dėl traumų: Nikola Petkovičius, kuriam tai buvo pirmos oficialos rungtynės šiemet, ir Adama Fofana, kuris nežaidė nuo 3 čempionato turo.
Po šių rungtynių A lygoje prasidėjo žiemos pertrauka, kuri truks iki naujo sezono pradžios kitų metų vasarį.
