„Šiauliai“ ir „Džiugas“ sezoną užbaigė rezultatyviomis lygiosiomis

2025-11-08 17:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 17:16

Eligijus Jankauskas | Klubo nuotr.

Ūkanotą 36-ojo Lietuvos futbolo A lygos turo popietę Saulės mieste į dvikovą stojo vietos FA „Šiaulių“ bei Telšių „Džiugo“ futbolininkai. Abiejų ekipų sirgaliams po permainingų rungtynių reikėjo tenkintis lygiosiomis - 2:2 (2:1).

0

Rungtynių pradžioje abi komandos apsikeitė pavojingais epizodais. Smūgį dešine koja į apatinį vartų kampą, o vėliau ir reidą su kamuoliu atliko Oleksandras Kurcevas, tačiau įvarčio pelnyti nepavyko. Tuo tarpu Šiaulių ekipoje varžovų klaida nepasinaudojo Eligijus Jankauskas, kurio smūgį galvą atrėmė Marius Paukštė.

Rungtynės pagyvėjo, kai kėlinio viduryje pasipylė įvarčiai. 29-ąją minutę pirmieji įvartį pelno telšiškiai. Precizišką baudos smūgį į dešinįjį vartų kampą atliko Gaston Romano - 1:0. Vis tik svečiai ilgai džiaugtis negalėjo. Rezultatą po gero Marko Mandičiaus perdavimo akimirksniu išlygino šio sezono įvarčių mašina Eligijus Jankauskas.

37-ąją minutę dar kartą į priekį išsiveržė „Džiugas”. Po tikslaus aukšto perdavimo į baudos aikštelę įvartį galva pelno jau anksčiau grėsmę varžovų vartams kėlęs Oleksandras Kurcevas - 2:1.

Antrajame kėlinyje atrodė, jog daugiau įvarčių išvysti neteks, tačiau jau per pridėtą laiką Martynas Dapkus po sumaišties baudos aikštelėje sugebėjo išlyginti rezultatą. Galiausiai rungtynės baigėsi lygiosiomis - 2:2. Telšių „Džiugui” pakilti į 6-ąją poziciją turnyrinėje lentelėje nepavyko. Jie su 48-iais taškais sezoną užbaigė 7-oje vietoje. Tuo tarpu FA „Šiauliai“ per šį sezoną surinko 52 taškus ir pasirodymą baigė turnyrinės lentelės viduryje - 5-oje pozicijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

