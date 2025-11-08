„Skęskite savo gėdoje vieni“: „Dzūkų tankai“ primėtė deglų ir paliko tribūną

Paskutiniąsias rungtynes „Dainava“ žaidžia su Vilniaus „Riteriais“, o tokio pasirodymo šiame sezone neiškentė ištikimiausi „Dainavos“ sirgaliai „Dzūkų tankai“.
„Skęskite savo gėdoje vieni“, - dar neįpusėjus pirmajam kėliniui su „Riteriais", „Dzūkų tankai“ iškėlė banerį, į aikštę primetė deglų ir paliko tribūną.
„Dzūkų tankai“ savo socialiniuose tinkluose parašė, jog už 17 taškų buvo skirta 17 minučių palaikymo.
Šiame sezone „Dainava“ per 35 rungtynes iškovojo vos 3 pergales ir prieš paskutinį turą nuo devintą vietą užėmusių „Riterių“ atsiliko 8 taškais.
