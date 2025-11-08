 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Skęskite savo gėdoje vieni“: „Dzūkų tankai“ primėtė deglų ir paliko tribūną

2025-11-08 16:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 16:24

Šeštadienį baigiasi 2025 m. Lietuvos „A lygos“ sezonas, kuriame jau aišku, jog čempionų titulą iškovojo „Kauno Žalgiris“, tuo tarpu paskutinę vietą užėmė ir į žemesnį divioną iškrenta Alytaus „Dainava“.

Rungtynių akimirka | „Stop“ kadras

Rungtynių akimirka | „Stop" kadras

0

Paskutiniąsias rungtynes „Dainava“ žaidžia su Vilniaus „Riteriais“, o tokio pasirodymo šiame sezone neiškentė ištikimiausi „Dainavos“ sirgaliai „Dzūkų tankai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Skęskite savo gėdoje vieni“, - dar neįpusėjus pirmajam kėliniui su „Riteriais", „Dzūkų tankai“ iškėlė banerį, į aikštę primetė deglų ir paliko tribūną.

„Dzūkų tankai“ savo socialiniuose tinkluose parašė, jog už 17 taškų buvo skirta 17 minučių palaikymo.

Šiame sezone „Dainava“ per 35 rungtynes iškovojo vos 3 pergales ir prieš paskutinį turą nuo devintą vietą užėmusių „Riterių“ atsiliko 8 taškais.

