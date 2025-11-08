Brazilijoje – šiurpi Bortoleto avarija, Norriso pergalė ir finišo nepasiekęs Piastri

Prieš sprinto lenktynes trasą nuplovė lietus, bet iki starto asfaltas beveik išdžiuvo, todėl pilotai startavo su sausai trasai skirtomis padangomis. Po starto pirmą vietą išlaikė britas Lando Norrisas („McLaren“). Už jo liko italas Kimi Antonelli („Mercedes“), australas Oscaras Piastri („McLaren“) bei britas George‘as Russellas („Mercedes“).
5-ajame rate pasipylė avarijos. Iš pradžių bolidą sudaužė O. Piastri, o po keliolikos sekundžių toje pačioje vietoje į incidentą pateko ir Franco Colapinto („Alpine“) bei vokietis Nico Hulkenbergas („Sauber“). Trasoje pasirodė saugos automobilis.
Dar po poros ratų buvo parodyta raudona vėliava – sprintas buvo sustabdytas. Tuo metu pirmavo L. Norrisas, lenkęs K. Antonelli su G. Russellu. Į ketvirtą vietą pakilo olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“), penktas važiavo ispanas Fernando Alonso („Aston Martin“), o toliau rikiavosi abu „Ferrari“ pilotai – monakietis Charlesas Leclercas bei britas Lewisas Hamiltonas.
Lenktynės buvo pratęstos praėjus kiek daugiau nei 20 minučių.
Ilgą laiką lyderių pozicijos nesikeitė, kol Ch. Leclercas aplenkė F. Alonso ir pakilo į 5-ą poziciją.
Paskutiniame rate dėl brazilo Gabrielio Bortoleto („Sauber“) avarijos dar buvo parodyta geltona vėliava, kurią mojuojant pilotai ir atvažiavo iki finišo.
San Paulo GP sprinto lenktynių rezultatai:
Nugalėtoju tapęs L. Norrisas dar labiau pagerino situaciją kovoje dėl pasaulio čempiono titulo. Britas su 365 taškais padidino persvarą prieš O. Piastri iki 9 tšk. (356). Trečias liko M. Verstappenas (326). Konstruktorių įskaitoje titulą yra užsitikrinusi „McLaren“ (721). „Mercedes“ (368) pakilo į antrą vietą, bet nuo jos nedaug atsilieka „Ferrari“ (362) bei „Red Bull“ (351).
Kvalifikacija pagrindinėms lenktynėms prasidės šeštadienį 20 val. Lietuvos laiku. Ją tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
