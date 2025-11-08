 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Edvinas Gertmonas sugrįžo į vartus Rumunijoje

2025-11-08 11:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 11:02

Stipriausioje Rumunijos lygoje į vartus sugrįžo Edvinas Gertmonas. Ir nors lietuvis praleido įvartį, jo atstovaujamas Klužo „Universitatea Cluj“ klubas namuose 3:1 įveikė Bukarešto „Metaloglobus“ klubą.

Edvinas Gertmonas | Klubo nuotr.

Stipriausioje Rumunijos lygoje į vartus sugrįžo Edvinas Gertmonas. Ir nors lietuvis praleido įvartį, jo atstovaujamas Klužo „Universitatea Cluj“ klubas namuose 3:1 įveikė Bukarešto „Metaloglobus“ klubą.

REKLAMA
0

E. Gertmonas šiose rungtynėse atrėmė tris varžovų smūgius, o įvartį praleido antrojo kėlinio pradžioje.

Antroje Turkijos lygoje saugas Modestas Vorobjovas žaidė visas rungtynes, bet jo ginamas „Istanbulspor“ klubas išvykoje net 0:5 pralaimėjo lygos lyderiui „Bodrumspor“ klubui.

Italijos „Serie C" lygoje vartininkas Titas Krapikas liko ant „Gubbio“ klubo suolo ir iš ten stebėjo savo komandos lygiąsias rezultatu 1:1 su „Ascoli“ ekipa.

Portugalijos lygos rungtynėms Romualdas Jansonas nebuvo registruotas, o jo klubas „Arouca“ išvykoje 3:4 nusileido „Estoril“ klubui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Edgaras Dubickas | Klubo nuotr.
Italijoje ir Slovakijoje – lietuvio įvartis, Vokietijoje – rezultatyvus perdavimas
Modestas Vorobjovas | Klubo nuotr.
Lietuviai žaidė Turkijoje, Latvijoje ir Italijoje
Titas Krapikas | Organizatorių nuotr.
Titas Krapikas Italijoje liko ant suolo

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų