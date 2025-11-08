Edvinas Gertmonas sugrįžo į vartus Rumunijoje

E. Gertmonas šiose rungtynėse atrėmė tris varžovų smūgius, o įvartį praleido antrojo kėlinio pradžioje.
Antroje Turkijos lygoje saugas Modestas Vorobjovas žaidė visas rungtynes, bet jo ginamas „Istanbulspor“ klubas išvykoje net 0:5 pralaimėjo lygos lyderiui „Bodrumspor“ klubui.
Italijos „Serie C" lygoje vartininkas Titas Krapikas liko ant „Gubbio“ klubo suolo ir iš ten stebėjo savo komandos lygiąsias rezultatu 1:1 su „Ascoli“ ekipa.
Portugalijos lygos rungtynėms Romualdas Jansonas nebuvo registruotas, o jo klubas „Arouca“ išvykoje 3:4 nusileido „Estoril“ klubui.
