Tragedija: rungtynių metu mirė vos 44-erių treneris

2025-11-04 10:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 10:26

„Radnički“ komandos treneris Mladenas Žižovičius mirė Serbijos čempionato rungtynių metu.

Mladenas Žižovičius mirė rungtynių metu (X nuotr.)

„Radnički“ komandos treneris Mladenas Žižovičius mirė Serbijos čempionato rungtynių metu.

Rungtynių prieš Lučanų „Mladost“ pirmojo kėlinio viduryje M. Žižovičius sukniubo techninėje zonoje. Teisėjas ir abiejų komandų žaidėjai iškart suprato, jog nutiko kažkas baisaus – jie ėmė šauktis budinčių medikų.

Strategui buvo suteikta pagalba, jis išvežtas į ligoninę, o arbitras nusprendė pratęsti susitikimą.

Vis dėlto, kaip paaiškėjo vėliau, 44-erių vyro gyvybė užgeso, todėl teisėjas, sužaidus dar 20 minučių, susitikimą nutraukė.

Abiejų komandų žaidėjai krito ant vejos ir verkė, išgirdę tragišką atomazgą.

Prie „Radnički“ klubo vairo M. Žižovičius stojo prieš mėnesį, šios rungtynės jam buvo tik trečiosios naujoje komandoje.

Bosnis, dar būdamas žaidėju, yra sužaidęs dvejas rungtynes Bosnijos ir Hercegovinos rinktinėje. 

