Elivelto toliau gins „Panevėžio“ spalvas

2025 metų sezono pradžia atakuojančiam žaidėjui kiek apkarto dėl traumos, tačiau po to futbolininkas įsibėgėjo. Lietuvos čempionate Elivelto per 25 mačus įmušė 3 įvarčius bei 2 kartus rezultatyviai asistavo komandos draugams.
Taurės varžybose brazilas sužaidė penkerias rungtynes, pasižymėdamas du kartus. Pergalingame finale Elivelto aikštėje praleido 76 minutes. Su „Panevėžiu“ buvo iškovotos du „FPRO LFF taurės“ trofėjai, sykį triumfuota Supertaurėje.
Penktą sezoną ekipoje pradėsiantis Elivelto džiaugiasi savo sprendimu likti. Komentaru jis pasidalino su fk-panevezys.lt svetaine.
„Manau, kad sezone padarėme, ką galėjome geriausio, laimėjome taurę – tai buvo puiku tiek klubui, tiek kiekvienam. Nebuvo sunku likti Panevėžyje. Man patinka žaisti už „Panevėžį“, taip pat patinka miestas, o šeima yra laiminga būdama čia. Mano noras buvo likti“, – teigė legionierius iš Brazilijos.
