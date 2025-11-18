Pačėsas: apie rinktinės pasiruošimą atrankai ir Europos čempionato pamokas

Dar po trijų dienų, lapkričio 30-ąją, Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Klaipėdos „Švyturio“ arenoje kausis su Italijos rinktine.
Vyriausiasis rinktinės treneris R. Kurtinaitis, asistentas T. Pačėsas ir rinktinės vadovas Linas Kleiza neseniai vykusiame susitikime aptarė pagrindinius pasiruošimo planus.
Tinklalaidėje „Lietuvos krepšinio pulsas“ apsilankęs T. Pačėsas pasidalino mintimis apie laukiantį FIBA atrankos langą.
„Tai buvo darbinis susitikimas, kurį išnaudojome gana produktyviai. Kalbėjome bendromis temomis. Apie pasiruošimą, treniruočių planus, galimus variantus. Turime išplėstinį sąrašą, bandysime jį optimizuoti ir pakviesti tuos, kurių norime labiausiai. Nebandysime kviesti žaidėjų, kurie savo klubuose atlieka daugiau atsarginių žaidėjų vaidmenį. Taip pat neplanuojame į stovyklą kviestis daugiau nei 12 žaidėjų. Dar liko nemažai laiko, stebime žaidėjų sportines formas, gali įvykti traumų, perturbacijų, todėl sąrašo paskelbti neskubame.“
Paklaustas, ar yra žaidėjų, kurie šį sezoną maloniai stebina savo žaidimu, T. Pačėsas atsakė:
„Mes stebime visus žaidėjus, bet nemanau, kad kažkas ypatingai nustebino. Nenoriu minėti pavardžių, bet visi stengiasi, visi dirba. Daugelis jų pakeitę klubus, stebime jų progresą.“
Lietuvos rinktinei Pasaulio taurės atrankoje svarbu nuo pat pradžių rinkti pergales. Jeigu Lietuva savo kelią link pasaulio čempionato Katare pradės Didžiojoje Britanijoje, Italija savo žygį link Pasaulio taurės lapkričio 27 d. pradės Islandijoje.
Trys geriausios kiekvienos grupės komandos keliaus į antrąjį atrankos etapą, kuriame bus suformuotos keturios naujos grupės po šešias komandas. Į jas bus persinešami ir pirmojo etapo rezultatai.
Antrajame etape Lietuvos ir kitų dviejų D grupės rinktinių lauktų trys C grupės ekipos. C grupėje rungtyniauja Serbija, Turkija, Bosnija ir Hercegovina bei priešatrankinio turnyro antros vietos ekipa (Slovakija, Šveicarija, Ukraina).
Kalbėdamas apie laukiantį Italijos rinktinės iššūkį, T. Pačėsas teigė:
„Mes įsivaizduojame, kad Italijos rinktinėje bus tie žaidėjai, kurie bus sveiki ir tie, kurie nežaidžia Eurolygoje. Toks modelis taikomas maždaug visur. Trenerį Luca Banchi pažįstame, jo braižas kaip ir aiškus, bet įdomu, kaip jam pavyks perteikti savo žinias rinktinė stovykloje ir pasirengime per 3–4 dienas.“
Pašnekovas taip pat buvo paprašytas prisiminti praėjusį Europos čempionatą, kuriame Lietuvos rinktinė pademonstravo geriausią rezultatą per dešimtmetį ir Senojo žemyno pirmenybėse užėmė 5 vietą.
Lietuvių kelią link medalių pristabdė ne tik graikai, bet ir dar grupės etape patirta Roko Jokubaičio trauma. Paklaustas, ar Lietuvos rinktinė būtų iškovojusi medalius, jeigu R. Jokubaitis nebūtų patyręs traumos, T. Pačėsas atsakė:
„Tikiu, kad taip, O ar būtų tikrai, negaliu garantuoti. Rokas žaidė labai brandų ir solidų, fizišką, greitą, gerais sprendimais pagrįstą krepšinį. Buvo labai geroje formoje ir tikras rinktinės lyderis. Europos čempionate jis iki traumos vidutiniškai rinko po 17 taškų ir 8 rezultatyvius perdavimus. Tai buvo labai didelis nuostolis ir jo įtaka žaidimui buvo labai didelė. Tikiu, kad medalis būtų, bet kol kas jo nėra (šypsosi).“
Pokalbio pabaigoje 1996 m. Atlantos olimpinių žaidynių prizininkas T. Pačėsas buvo paklaustas ir apie savo gimtojo Alytaus miesto krepšinį.
Šiuo metu šeštas pagal dydį Lietuvos miestas neturi komandos aukščiausioje šalies lygoje, o Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) rungtyniaujantis „Alytaus“ klubas po 12 turų savo sąskaitoje turi 2 pergales ir užima paskutinę 17 vietą.
„Viskas remiasi į finansus. LKL ir NKL klubai didžiąja dalimi priklausomi nuo miestų savivaldybių finansavimo. Politikų požiūris į vieną ar kitą sporto šaką yra lemiamas. Taip pat reikia vieno atraminio žmogaus, kuris būtų verslininkas, investuotojas, kuris, bendradarbiaudamas su miesto teikiamomis lėšomis ir infrastruktūra, galėtų formuoti komandą, – mintis dėstė alytiškis T. Pačėsas. – Kol kas tokių žmonių Alytuje aš nematau. Gal tokių atsiras, nes turime nemažai garsių alytiškių krepšininkų – Žygimantas Janavičius, Vaidas Kariniauskas, Vaidas Čepukaitis, Mindaugas Sušinskas. Manau, reiktų kreiptis į juos, apeliuoti į jų sąžinę ir jų gimtąsias šaknis. Gal šita karta nuveiks kažką miesto naudai.“
Čia pat T. Pačėsas pridėjo:
„Matyčiau vienintelį kelią, kuris šiai dienai būtų realus ir galimas. Kalbant pragmatiškai, Vilniaus „Wolves“ šiai dienai yra „užšaldę“ savo licenciją, todėl reiktų ieškoti kontaktų su sprendimų priėmėjais ir bandyti tą komandą prisitraukti. Su veikiančia licencija, su miesto pagalba tai būtų patrauklu ir verslininkams, kurie potencialiai galėtų investuoti į klubą ir šį projektą.“
Galiausiai T. Pačėsas pasidžiaugė, kad į Moterų Lietuvos krepšinio lygą (MLKL) po ilgos pertraukos vėl sugrįžo Alytaus klubas. „Alytaus-GUT.LT“ praėjusią savaitę pasiekė pirmąją pergalę, kuomet namų arenoje įveikė Panevėžio krepšininkes.
„Džiugu, kad atsirado tokia iniciatyva. Smagu dėl kiekvieno proceso, nes šie metai Lietuvos krepšiniui labai derlingi ir vaisingi visomis prasmėmis. Visi labai džiaugiamės merginų, vaikinų, moterų ir vyrų rinktinių pasiekimais. Klubiniai sezonai yra labai reikalingi, todėl kuo platesnė geografija, kuo stipresnės lygos, tuo geriau“, – kalbėjo T. Pačėsas.
