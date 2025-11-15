Šilutės ekipa per pratęsimą palaužė NKL vicečempionus

Iki šio susitikimo Kęstučio Mačijausko kariauna buvo suklupusi triskart paeiliui. Pergalių kelio nerandantys vicečempionai fiksuoja penkių pralaimėjimų seriją.
Šeimininkams apginti namų sienas padėjo įspūdingas legionierių duetas.
Geriausią sezono mačą sužaidęs Frederickas Gatesas per 40 minučių sumetė 27 taškus (9/11 dvit., 2/3 trit., 3/4 baud.), atkovojo 6 ir perėmė 2 kamuolius, įsirašė 1 rezultatyvų perdavimą, išrašė bloką bei sukaupė 32 naudingumo balus.
Ne ką mažiau svarbus buvo Devinas Hutchinsonas, per 39,5 minutės pelnęs 27 taškus (4/7 dvit., 4/8 trit.). Amerikietis taip pat sučiupo 4 kamuolius, išdalino 4 rezultatyvius perdavimus bei sugeneravo 28 efektyvumo balus.
Antrajame kėlinyje vilkaviškiečiai perėmė rungtynių kontrolę po 17:2 spurto (32:25), o į ilgąją pertrauką išėjo užtikrintai pirmaudami 50:38.
Antroje mačo pusėje šeimininkai atkūrė intrigą. Ketvirtojo ketvirčio starte, po 9:2 atkarpos, Šilutės ekipą nuo varžovų skyrė 2 taškai (60:62), o po to šeimininkai atsidūrė ir pirmaujančių vaidmenyje – 70:67.
Likus 33 sekundėms iki lemiamo kėlinio pabaigos Norbertas Giga baudų metimais išvedė šilutiškius į priekį (80:79), o prie baudų linijos taip pat stojęs Adas Šimonis realizavo vieną baudą iš dviejų (81:79).
Iškart po to Theodore’as Gadsdenas sėkmingai įsiveržė į baudos aikštelę ir išlygino svarstykles degant 5,9 sekundės (81:81). Po minutės pertraukėlės Hutchinsono mėginimas skriejo pro šalį ir mačo nugalėtojas sprendėsi pratęsime.
Per papildomą žaidimo laiką, šeimininkai, truktelėti Hutchinsono, Gateso ir Šimonio, grįžo ant pergalingų bėgių – 96:90.
Pralaimėjusiems Žygimantas Skučas per 31 minutę surinko 18 taškų (6/11 dvit., 1/2 trit., 3/7 baud.), 8 atšokusius kamuolius, 1 rezultatyvų perdavimą bei 20 naudingumo balų.
Šeimininkai šioje dvikovoje žaidė be Juliaus Juciko ir Lauryno Balkūno, traumą po ilgosios pertraukos patyręs Lukas Kazlauskas į aikštę negrįžo.
„Šilutė-PDS.lt“: Devinas Hutchinsonas (4/7 dvit., 4/8 trit., 7/8 baud., 4 rez. perd., 28 naud.) ir Frederickas Gatesas (9/11 dvit., 2/3 trit., 6 atk. kam., 32 naud.) po 27, Norbertas Giga 17 (5/10 dvit., 7/10 baud., 13 atk. kam., 5 kld.), J'Vonas McCormickas 10 (5/9 dvit., 6 atk. kam., 8 rez. perd., 4 kld.), Nojus Jankūnas 8 (2/8 baud.).
„Perlas Go“: Theodore'as Gadsdenas 21 (4/11 dvit., 3/8 trit., 8 atk. kam.), Žygimantas Skučas 18 (6/11 dvit., 8 atk. kam.), Gabrielis Quillanas 16 (7/8 dvit., 5 atk. kam.), Mantvydas Žukauskas 15 (4/6 dvit., 2/10 trit., 5 atk. kam., 3 per. kam., 4 kld.), Titas Pažarauskas (2/6 trit., 4 rez. perd., 2 blok.) ir Jorellas Saterfieldas (2/9 trit., 9 atk. kam.) po 8.
Daubario metimas su sirena nukalė pergalę prieš „Alytų“
Įspūdingu stiliumi į pergalių kelią NKL grįžo Kauno „Žalgiris-2“. Roko Kondratavičiaus auklėtiniai savo aikštėje pergalingo metimo dėka 105:102 (22:26, 26:28, 27:23, 30:25) palaužė „Alytų“ (2/10).
Herojumi tapo Dominykas Daubaris. Jis lemiamoje atakoje, kuriai jaunieji žalgiriečiai turėjo 6,2 sek., sulaukė perdavimo iš į baudos aikštelę įlindusio bendravardžio Grunkio bei aidint sirenai smeigė tolimą metimą.
Aikštės šeimininkai pasileido į euforiją – komandos draugai aikštės viduryje šoko sveikinti triumfuojančio Daubario ir džiaugtis pergale.
Iš Mažeikių kilęs 18-metis per 32 minutes surinko 16 taškų (4/7 dvit., 2/7 trit., 2/2 baud.), 5 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus, bloką, klaidą bei 16 naudingumo balų.
Pergalingas Daubario metimas:
Permainingame susitikime likus 25 sek. Majus Bulanovas pataikė tritaškį, kuris šeimininkus nutolino 4 taškais. Vis dėlto alytiškiai greitai atkūrė intrigą – Augustinas Venckus išprovokavo pražangą metant iš toli ir realizavo visas tris baudas – 99:100.
Dominykas Grunkis kitoje aikštės pusėje šaltakraujiškai sumetė abu baudų metimus, bet svečiai antrą ataką paeiliui užbaigė trimis taškais – tolimą metimą iš kampo pataikė Robertas Watersas-Johnsonas – 102:102.
Nugalėtojams Jokūbas Rudaitis per 25 minutes pelnė 21 tašką (4/6 dvit., 2/3 trit., 7/9 baud.), sugriebė 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 29 naudingumo balus.
Pralaimėjusiems Venckus per 35 minutes rinko 32 taškus (6/10 dvit., 5/9 trit., 5/5 baud.), 3 rezultatyvius perdavimus, sugriebtą kamuolį ir 28 efektyvumo balus.
„Žalgiris-2“: Jokūbas Rudaitis 21 (4/6 dvit., 2/3 trit., 7/9 baud., 6 atk. kam., 4 per. kam., 29 naud.), Dominykas Daubaris (4/7 dvit., 2/7 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Majus Bulanovas (3/8 trit., 4 rez. perd.) po 16, Nedas Raupelis 15 (6/9 dvit., 8 atk. kam., 2 blok., 25 naud.), Dominykas Grunkis 13 (4/7 dvit., 8 rez. perd.), Stenas Adamsonas 10, Ignas Štombergas 9.
„Alytus“: Augustinas Venckus 32 (6/10 dvit., 5/9 trit., 5/5 baud., 28 naud.), Dmytro Tykhonovas 21 (6/8 dvit., 6/6 baud., 8 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam., 34 naud.), Robertas Watersas-Johnsonas 16 (6/12 dvit., 7 rez. perd.), Otas Vaitulevičius (2/2 trit.), Tautvydas Baltrušaitis (5 rez. perd., 4 kld.) ir Justinas Norkus (9 atk. kam.) po 8.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!