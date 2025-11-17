 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Vilkaviškio ekipą papildė jaunimo rinktinių narys

2025-11-17 10:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-17 10:51

Vilkaviškio „Perlas Go“ oficialiai pranešė apie naujoką – Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) vicečempionų gretas papildys 19-metis Kristupas Smirnovas.

K.Smirnovas keliasi į Suvalkiją (FIBA nuotr.)

Vilkaviškio „Perlas Go“ oficialiai pranešė apie naujoką – Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) vicečempionų gretas papildys 19-metis Kristupas Smirnovas.

0

Bronzos medaliu su Kauno „Žalgirio-2“ ekipa praėjusiame NKL sezone pasidabinęs 196 cm ūgio atakuojantis gynėjas per 13,5 minutės vidutiniškai rinko po 3,7 taško, 3 atkovotus kamuolius ir 3,7 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrame pagal pajėgumą čempionate ketvirtus metus iš eilės rungtyniausiantis klaipėdietis po sezoną yra vilkėjęs Vilniaus „Ryto-2“ ir „Kretingos-Rivile“ marškinėlius.

Smirnovas taip pat yra gynęs Lietuvos šešiolikmečių ir aštuoniolikmečių rinktinių garbę Europos pirmenybėse.

Galingai sezoną pradėję vilkaviškiečiai, po Justino Ramanausko išvykimo, krito į duobę ir šiuo metu fiksuoja penkių nesėkmių seriją. Su 6 pergalėmis ir tiek pat pralaimėjimų turnyro lentelėje jie rikiuojasi devintoje pozicijoje.

