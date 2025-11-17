 
Mažas stebuklas už Atlanto: „Hawks“ per kėlinį panaikino 22 taškų deficitą

2025-11-17 10:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-17 10:15

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) itin sudėtingą pergalę pasiekė Atlantos „Hawks“ (9/5).

J.Johnsonas ir D.Danielsas išplėšė sunkią pergalę (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) itin sudėtingą pergalę pasiekė Atlantos „Hawks“ (9/5).

0

Džordžijos klubas išvykoje 124:122 (25:21, 32:37, 20:37, 47:27) palaužė Fynikso „Suns“ (8/6).

Ketvirtojo kėlinio starte „Hawks“ atsiliko 81:103, ESPN jų pergalės tikimybę tuomet vertino vos 0,3 procento. Vis dėlto „vanagams“ pavyko pasinaudoti tokiu šansu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Svečiai į rungtynes grįžo spurtu 20:0 (106:107), kurį pristabdė tik nerimo sukėlęs Zaccharie Risachero kritimias. Likus minutei rezultatą persvėrė Onyeka Okongwu (117:116). Finišo tiesiojoje komandos įsivėlė į baudų metimų lenktynes, kuriose „Hawks“ buvo geresni.

Be Trae’aus Youngo ir Kristapo Porzingio žaidžiantis Atlantos klubas rado kitų lyderių – puolimą generavo O.Okongwu (27 taškai), Nickeilas Alexanderis-Walkeris (26) ir Jalenas Johnsonas (25).

Nerezultatyviausias „Hawks“ starto penkete buvo Dysonas Danielsas, bet už gynybą vertinamas australas prie pergalės prisidėjo kitaip – 37 minutės, 11 taškų (5/5 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 1/1 baudos metimo), 7 atkovoti, 3 perimti ir 4 prarasti kamuoliai, 12 rezultatyvių perdavimų bei 4 pražangos.

Neįprastą dinamiką demonstravę „vanagai“ atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (35) nei atkovojo kamuolių (34).

Šeimininkų gretose išsiskyrė Dillonas Brooksas – 36 minutės, 34 taškai (11/18 dvitaškių, 3/7 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 6 atkovoti, 3 perimti ir 3 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas bei 5 pražangos.

„Suns“ atsitiesti mėgins Portlande, „Hawks“ namie priims Rytų konferencijos lyderius Detroito „Pistons“ (11/2).

„Suns“: Dillonas Brooksas 34 (14/25 metimų, 6 atk. kam., 3 per. kam.), Devinas Bookeris 27 (0/6 tritaškių, 7 rez. perd., 5 klaidos), Collinas Gillespie 15 (8 atk. kam., 7 rez. perd.), Jordanas Goodwinas 14 (7 atk. kam.), Ryanas Dunnas 12.

„Hawks“: Onyeka Okongwu 27 (3/9 tritaškių, 5 rez. perd.), Nickeilas Alexanderis-Walkeris 26 (3/9 tritaškių), Jalenas Johnsonas 25 (10 atk. kam., 7 rez. perd., 5 klaidos), Zaccharie Risacheras 15 (3/8 tritaškių), Dysonas Danielsas 11 (7 atk. kam., 5/5 dvitaškių, 12 rez. perd., 4 klaidos), Asa Newellas 8.

