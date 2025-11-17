Jakučionis aktyviu žaidimu debiutavo G lygoje

Su Falso „Skyforce“ (3/2) gretose debiutavo Kasparas Jakučionis, išvykoje neišgelbėjęs nuo nesėkmės prieš Čikagos „Bulls“ dublerius (3/0) – 112:152 (25:45, 39:36, 22:37, 26:34).
152 taškai yra rezultatyviausias visų laikų „Windy City Bulls“ pasirodymas.
K.Jakučionis pasirodė starto penkete ir per 22 minutes surinko 12 taškų (2/10 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 7 atkovotus, 3 perimtus bei 6 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką ir 4 pražangas.
Metimai nekrito daugeliui Majamio „Heat“ dublerių – „iš žaidimo“ jie atakavo vos 38 procentų tikslumu (40/106).
Lietuvio komandoje 17 taškų pelnė Myronas Gardneris (10 atk. kam., 5/16 metimų), 14 – Steve’as Settle’as. Nugalėtojų gretose buvo septyni dviženklininkai, 28 taškus surinko Kevinas Knoxas (6/9 tritaškių, 6 atk. kam.), po 22 – Macas McClungas (5 rez. perd.) ir Emanuelis Milleris (8 atk. kam.). Lachlanas Olbrichas atkovojo 10 kamuolių ir išdalino 11 rezultatyvių perdavimą, tačiau trigubo dublio nepasiekė pelnydamas vos 7 taškus.
Memfio „Hustle“ (3/3) namie 111:125 (30:35, 25:25, 23:39, 33:26) nusileido Ostino „Spurs“ (4/0).
Paulius Žilinskas pakilęs nuo suolo pelnė 14 taškų (3/3 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 1/1 baudos metimo), atkovojo kamuolį ir atliko rezultatyvų perdavimą.
22 taškus Memfio klubui surinko G.G.Jacksonas (2/9 tritaškių, 9 atk. kam., 6 klaidos), 18 – Charlie Brownas (5 rez. perd.). Nugalėtojams 22 tašku sumetė Šiauliuose prisimenamas Kyle’as Mangasas (7/9 dvitaškių, 4 per. kam.), 21 – Jamaree Bouyea (5 atk. kam.).
Los Andželo „Lakers“ dubleriai (3/0) su Augustu Marčiulioniu namie 113:111 (26:17, 22:26, 40:30, 25:38) įveikė dukterinę Portlando „Trail Blazers“ komandą (3/1).
Lietuvis pasižymėjo 2 taškais (1/2 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 0/1 baudos metimo), rezultatyviu perdavimu, 2 perimtais kamuoliais, klaida ir 2 pražangomis.
27 taškus „South Bay Lakers“ pelnė Drew Timme’as (10/16 dvitaškių, 6 atk. kam., 4 rez. perd.), 22 – R.J.Davisas (7 atk. kam., 7 rez. perd.). Svečiams 23 taškus surinko Javonte Cooke’as (4/9 tritaškių, 8 atk. kam.), 21 – Yangas Hansenas (9 atk. kam., 5 klaidos).
