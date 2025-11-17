Sabonio dvigubas dublis neišgelbėjo „Kings“ nuo pralaimėjimo

Kalifornijos klubas išvykoje 110:123 (24:36, 35:31, 26:28, 25:28) krito prieš San Antonijaus „Spurs“ (9/4).
Šeimininkai dviženklę persvarą išvystė vos per dešimt minučių (29:18). Visą likusį mačą skirtumas tarp komandų sukosi apie dešimties taškų ribą, kurios „karaliams“ niekaip nepavyko nulaužti.
„Kings“ krito šeštą kartą paeiliui bei nepasinaudojo tuo, kad „Spurs“ dėl smulkių traumų neturėjo Victoro Wembanyamos ir Dylano Harperio, o po dviejų kėlinių mačą baigė klubą susižeidęs Stephonas Castle’as.
D.Sabonis svečiams per 36 minutes surinko 17 taškų (7/13 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 3/4 baudų metimų), 13 atkovotų, 3 perimtus ir 3 prarastus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus bei 3 pražangas.
Anksčiau trigubais dubliais dažnai pasižymėjusio lietuvio rezultatyvių perdavimų vidurkis yra gerokai smuktelėjęs. Penkis kartus komandos draugams asistavęs aukštaūgis buvo arti asmeninio sezono rekordo.
„Kings“ kovą dėl kamuolių pralaimėjo 37:46, gerokai nusileido varžovams ir taškais iš baudos aikštelės (44:58) bei rezultatyviais perdavimais (25:38).
Pagrindiniu pergalės kalviu tapo buvęs D.Sabonio bendražygis De’Aaronas Foxas – 35 minutės, 28 taškai (7/12 dvitaškių, 4/8 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 2 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 11 rezultatyvių perdavimų bei pražanga.
Namie liekantys „Spurs“ priims svečius iš Memfio, „Kings“ lankys čempionų teritoriją Oklahomoje.
„Spurs“: De’Aaronas Foxas 28 (11 rez. perd., 4/8 tritaškių), Harrisonas Barnesas 20 (3/6 tritaškių), Devinas Vassellas 16 (0/4 tritaškių, 7 rez. perd.), Keldonas Johnsonas 14 (0/4 tritaškių, 12 atk. kam.), Luke’as Kornetas 13 (11 atk. kam., 5/5 dvitaškių, 3 blokai), Julianas Champagnie 12 (3/7 tritaškių), Jeremy Sochanas 11 (5 atk. kam.).
„Kings“: DeMaras DeRozanas 27 (11/14 dvitaškių), Dennisas Schroderis 22 (6 atk. kam., 5 rez. perd., 5/8 tritaškių), Domantas Sabonis 17 (13 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam.), Malikas Monkas 16 (2/7 tritaškių), Russellas Westbrookas 14 (9 atk. kam., 7 rez. perd., 5 klaidos, 3/6 tritaškių), Zachas LaVine’as 8.
