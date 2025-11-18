Justas Lasickas: „Žinau, kad dabar sunku, nemalonus laikas, bet tai yra visos pamokos, kurias šita jauna rinktinė ima į save ir bando tobulėti“

Lietuviai paskutinėse pasaulio čempionato atrankos rungtynėse pirmadienį svečiuose 0:4 nusileido Nyderlandų ekipai ir grupėje liko penkti.
Po susitikimo tiek jį, tiek visą kampaniją įvertino ir rinktinės žaidėjai. Vienas rinktinės senbuvių Justas Lasickas teigė, jog šiame susitikime buvo galima įžvelgti varžovų pyktį po sunkiai jiems susiklosčiusių rungtynių Kaune.
„Akivaizdžiai matėsi, kad jie buvo pikti po praeitų rungtynių – jie buvo užsivedę, jiems buvo principo reikalas nepasirodyti taip, kaip jie pasirodė Lietuvoje. Nuo pirmų minučių jautėsi tas jų rimtas atsidavimas šioms rungtynėms. Manau, kad ir Frenkie de Jongas labai keičia situaciją, kaip Nyderlandų rinktinė žaidžia su juo ir be jo.
Gali nujausti, kas laukia tokioje akistatoje, bet kokybės skirtumas buvo akivaizdus. Labai sunku, kai daug darbo įdedi gynyboje, išeiti į atakas. Atrodo, kad darome daug to techninio broko, bet jis ateina iš sunkaus darbo gynyboje – dešimt žmonių ginasi, labai sunku išeiti į atakas.
Kažkaip šiandien sunkiai radome būdų, kaip pereiti į kamuolio palaikymą – jie buvo paruošę gerą spaudimą, atrodo, lyg duoda atlikti pirmą perdavimą, bet tada iškart yra pasiruošę spausti. Buvo sunku rasti zonas, sunku išeiti iš spaudimo ir tuomet, kai tave laiko žemame bloke 20 minučių, būna labai sunku išeiti į kontratakas ir nubėgti. Šiandien sunkiai kas išėjo, bet tai yra viena geriausių rinktinių pasaulyje – geros pamokos, todėl tik mokomės iš to.
Apskritai, tai buvo ciklas, kuriame buvo labai daug artimų nesėkmių, daug pralaimėjimų vieno įvarčio skirtumu – kur lygtais yra gerų dalykų užuomazgos, bet ne iki galo išeina.
Žinau, kad dabar sunku, nemalonus laikas, atrodo, daug pralaimėjimų, tos pergalės neateina, bet tai yra visos pamokos, kurias šita jauna rinktinė ima į save ir bando tobulėti, bando pridėti naujų dalykų. Žiūrėsime optimistiškai į ateinančius metus, daugiau žaisime su savo lygio varžovais, todėl reikės rodyti kitas savybes. Šiemet, nors ir daug skaudžių pralaimėjimų, bet tuo pačiu labai daug gerų pamokų, kurios šią naujos kartos rinktinę užgrūdins tam, kad būtume geresni“, – dėstė Kroatijoje šiuo metu žaidžiantis futbolininkas.
Jam antrino ir rinktinės vartus šiame susitikime gynęs Edvinas Gertmonas.
„Sunkios rungtynės, dar vienos sunkios rungtynės… Aukšto lygio varžovas ir tas lygių skirtumas puikiausiai atsispindi rezultate. Nėra čia ką vynioti į vatą, švieslentė viską parodo.
Kalbant apie ciklą, tai taškų mažai… Žaidimas gal ir nebuvo blogas, bet buvo tokių rungtynių, kai taškų neištraukėme – tiek abejose rungtynėse su Malta, tiek pirmojoje dvikovoje su Lenkija išvykoje. Ne pats geriausias ciklas“, – teigė rinktinės vartų sargas.
Lietuvos rinktinė į aikštę dabar sugrįš kitų metų pavasarį.
