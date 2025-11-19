Rimantės Jonušaitės ekipa užbaigė pasirodymą Europoje

Atsakomąsias aštuntfinalio rungtynes „Anderlecht“ ekipa Vienoje 1:2 pralaimėjo vietos „Austria“ klubo merginoms. Prieš savaitę Belgijos klubas namuose nusileido rezultatu 0:1.
Šio vakaro rungtynėse Rimantė Jonušaitė vėl žaidė visas 90 minučių, bet pasižymėti nesugebėjo.
Šiandien į Albanijos taurės aštuntfinalį žengė Manfredo Ruzgio klubas „Vora“, kuris namuose 2:1 nugalėjo „Librazhd“ klubo žaidėjus.
Tuo metu vakar Italijos „Serie D“ lygoje Augustino Klimavičiaus atstovaujamas „Sestri Levante“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Chisola“ klubu.
