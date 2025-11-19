 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Rimantės Jonušaitės ekipa užbaigė pasirodymą Europoje

2025-11-19 22:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 22:22

Savo pasirodymą UEFA Europos taurės turnyre užbaigė Rimantės Jonušaitės ginamas Briuselio „Anderlecht“ klubas.

Rimantė Jonušaitė | Klubo nuotr.

0

Atsakomąsias aštuntfinalio rungtynes „Anderlecht“ ekipa Vienoje 1:2 pralaimėjo vietos „Austria“ klubo merginoms. Prieš savaitę Belgijos klubas namuose nusileido rezultatu 0:1.

Šio vakaro rungtynėse Rimantė Jonušaitė vėl žaidė visas 90 minučių, bet pasižymėti nesugebėjo.

Šiandien į Albanijos taurės aštuntfinalį žengė Manfredo Ruzgio klubas „Vora“, kuris namuose 2:1 nugalėjo „Librazhd“ klubo žaidėjus.

Tuo metu vakar Italijos „Serie D“ lygoje Augustino Klimavičiaus atstovaujamas „Sestri Levante“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Chisola“ klubu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Linas Mėgelaitis | Klubo nuotr.
Lietuviai žaidė Italijoje ir Ispanijoje

