Juškevičiaus tritaškių nesėkmė nesutrukdė „Astana“ klubui iškovoti pergalę

2025-11-20 13:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-20 13:54

Vakarų Azijos Superlygos rungtynėse Astano „Astana“ (1/1) ekipa namuose 71:62 (24:16, 15:9, 13:19, 19:18) nugalėjo Beiruto „Sagesse“ (0/3) krepšininkus.

A.Juškevičius prametė 11 tritaškių (FIBA nuotr.)

Vakarų Azijos Superlygos rungtynėse Astano „Astana“ (1/1) ekipa namuose 71:62 (24:16, 15:9, 13:19, 19:18) nugalėjo Beiruto „Sagesse“ (0/3) krepšininkus.

0

Kazachstano klubą treniruoja Ramūnas Cvirka, o jam talkina Dainius Šalenga. Sporto direktoriumi dirba lietuvis Valerijus Sokolovas.

Nugalėtojams Adas Juškevičius per 36 minutes pelnė 13 taškų (2/4 dvitaškiai, 3/14 tritaškiai, 0/1 baudos metimai), atkovojo 8 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, sykį prasižengė ir surinko 10 naudingumo balų.

Nugalėtojams Robertas Panas įmetė 21 tašką. Pralaimėjusiems Ali Haidaras surinko 17.

