Juškevičiaus tritaškių nesėkmė nesutrukdė „Astana“ klubui iškovoti pergalę

Kazachstano klubą treniruoja Ramūnas Cvirka, o jam talkina Dainius Šalenga. Sporto direktoriumi dirba lietuvis Valerijus Sokolovas.
Nugalėtojams Adas Juškevičius per 36 minutes pelnė 13 taškų (2/4 dvitaškiai, 3/14 tritaškiai, 0/1 baudos metimai), atkovojo 8 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, sykį prasižengė ir surinko 10 naudingumo balų.
Nugalėtojams Robertas Panas įmetė 21 tašką. Pralaimėjusiems Ali Haidaras surinko 17.
