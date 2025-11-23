Lavrinovičius: apie nuvylusį sezoną ir kovą su „Žalgiriu“

Dabar komandų laukia antroji akistata ir panevėžiečiai žino – „Žalgiris“ bus piktas tiek dėl buvusios nesėkmės, tiek pastarojo etapo Eurolygoje. Danielius Lavrinovičius neabejoja – reikia nusiteikti labai rimtai kovai.
Kol kas „Žalgiris“ vienintelis yra klupęs vos kartą, o panevėžiečiai per 9 turus pralaimėjo triskart ir yra geriausiųjų ketverte. D.Lavrinovičius neslepia, kad didžiausia panevėžiečių bėda šiuo metu – stabilumo stoka. Tai komanda bando išgyvendinti.
Pats aukštaūgis pastaruoju etapu turėjo iššūkių – tvarkėsi su traumomis, bet po truputį augina savo minutes „Lietkabelyje“.
Šį sezoną LKL, kurią remia „Betsson“, D.Lavrinovičius per 11 minučių pelno 3,7 taško, atkovoja 1,5 kamuolio, renka 1 naudingumo balą.
D.Lavrinovičiui apmaudu, kad kol kas traumos gadina jo etapą Panevėžyje.
„Žinoma, likau nusivylęs. Ir klubas iš manęs tikėjosi daugiau, ir sirgaliai“, – praeitą sezoną apibendrino jis.
LKL.lt – pokalbis su aukštaūgiu apie traumas, antrus metus Panevėžyje, „Lietkabelio“ esminę bėdą ir kovą su kauniečiais.
Rungtynių sekmadienį pradžia – 16.30 val., jas stebėkite per BTV ir „Telia Play“.
– Šią savaitę nutraukėte Europos taurės pralaimėjimų seriją. Ar tai padėjo nusimesti kažkiek įtampos?
– Žinoma, smagiau laimėti nei pralaimėti. Aišku, nėra kuo labai džiaugtis: rungtynių liko daug, o lentelėje situacija šiuo metu mūsų netenkina. Džiaugiamės, bet ne per daugiausiai.
– Ar turite kokį paaiškinimą, kodėl europinis sezonas kol kas „Lietkabeliui“ klostosi sunkiai?
– Darome daug klaidų – tiek puolime, tiek gynyboje. Jei vienerias rungtynes sužaidžiame geriau, po to vėl krentame į duobę. Dirbame sunkiai treniruotėse, klaidas stengiamės taisyti ir tikiuosi, greitu metu žaisime stabiliau.
– Kaip iš arti atrodė Vytenio Lipkevičiaus trauma, kuri pasirodė rimta?
– Trauma skausminga. Blogai, nėra kuo džiaugtis, žmogus grįžo po kairio peties traumos, dabar susižeidė dešinį. Nuotaikos komandoje ne tokios ir džiaugsmingos. Vis tiek Vyteniui 36-eri, pernai jis ilgai gydėsi traumą, o dabar vėl reikės tą daryti, bus nelengva, nemažas praradimas komandai.
– Ar sutinkate, kad kol kas „Lietkabelis“ – Jamelo Morriso ir Augustine‘o Rubito komanda?
– Kad jie yra lyderiai, taip, bet kad ant jų dviejų laikosi komanda, nepasakyčiau. Taip, jie atneša daug komandai, turime būti jiems dėkingi, kad tempia mus, ypač sunkiu metu, bet be kitų mūsų žaidėjų jie taip gerai neatrodytų. Tai vis tik komandinis sportas.
– Ko „Lietkabeliui“ duos sugrįžęs pasveikęs aukštaūgis Fardawsas Aimaqas?
– Esu matęs jo žaidimą tik video medžiagoje, nes prieš tai jis buvo traumuotas. Šiaip jis duos daug, atrodo energingas vyrukas, gero charakterio, geras vyras, kiek teko pažinti jį prieš sezoną. Aišku, nė vienam žaidėjui nėra lengva įsilieti, kai nesportuoji 2–3 mėnesius sezono pradžioje. Nesvarbu, buvai toje komandoje ar ne, deriniai vis tiek skiriasi, reikės priprasti, įeiti į ritmą.
– Kol kas sezonas „Lietkabeliui“ banguoja ir LKL, kurią remia „Betsson“. Galite įveikti Vilniaus „Rytą“ ar „Žalgirį“, bet pralaimėti „Šiauliams“ ar Utenos „Juventus“. Kas tai lemia?
– Kaip ir minėjau, reikia toliau sunkiai dirbti, kad atsirastų stabilumas. Kad nebūtų, jog laimime prieš „Žalgirį“, bet pralaimime prieš „Šiaulius“. Gal geriau, tarkime, pralaimėti „Žalgiriui“, bet nugalėti visas kitas komandas. Komandai šiuo metu labiausiai reikia stabilumo.
– Ar tai labiau remiasi į psichologiją, ar į fizinį darbą treniruotėse?
– Manau, susideda viskas, reikia tikėti tuo, ką darome, ir viskas susidėlios į savo vietas.
– Jūs pats taip pat neišvengėte sveikatos bėdų, kaip šiuo metu jaučiatės?
– Geriau. Po truputį įsivažiuoju, stengiuosi. Padeda komandos draugai, treneriai, neturiu kuo skųstis, reikia vis labiau padėti komandai.
– Jūsų minutės pradeda augti, praeitame mače ėjote į startinį penketą, jaučiate kiek paaugusią svarbą?
– Ar vaidmuo auga, ar ne, bet esu patenkintas. Nesu lyderis, mano tikslas – padėti klubui, žinau darbus, kuriuos turiu atlikti, stengiuosi juos atlikti kuo geriau. Kiek treneris leidžia žaisti, tiek, stengiuosi per tą laiką išnaudoti visą save.
– Antrus metus žaidžiate „Lietkabelyje“ pas Nenadą Čanaką, ar šį sezoną jau tampa lengviau?
– Žinoma, jau žinau trenerį, jo charakterį. Aišku, ne tiek daug sportavau su komanda dėl traumų, bet taip, jau yra lengviau.
– Ko gero, iš jūsų praeitą sezoną daug kas tikėjosi daugiau, tačiau Panevėžyje atsiskleisti nepavyko. Ar pernai metai jums tapo kažkiek neišpildytų lūkesčių sezonu?
– Žinoma, likau nusivylęs. Ir klubas iš manęs tikėjosi daugiau, ir sirgaliai. Svarbiausia, laimėjome, turėjome medalius, komandiniai pasiekimai tenkino klubą. Tik apetitas auga bevalgant, norėtųsi kitos prabos.
– Kaip manote, kas lėmė šį nusivylimą labiausiai?
– Traumos. Manau, nepasisekė. Du kartus užlipta ant čiurnos, nugaros slankstelis lūžo nuo smūgio, nėra tokios traumos, kur plyštų raumuo ar kažkas tokio. Tiesiog nepasisekė.
– Kiek iššūkis buvo psichologiškai susitvarkyti su traumų etapu?
– Stengiausi žiūrėti optimistiškai, kad pasveiksiu, grįšiu ir bus gerai. Kad ir kas nutiktų, visada gali būti blogiau. Traumos nebuvo tokios rimtos kaip kokie kryžminiai kelio raiščiai. Susižeidžiau čiurną, kuri vis tiek greičiau gija. Visur stengiausi įžvelgti pozityvo.
– Sekmadienį laukia antra akistata su „Žalgiriu“. Kuo ši komanda yra pavojingiausia?
– „Žalgiris“ pavojingas visur: tiek priekinėje linijoje, tiek gynėjų grandyje. Bus svarbus komandos nusiteikimas, skautingas, kaip pasiruošime rungtynėms. Visos komandos turi trūkumų, „Žalgiris“ irgi, bandysime išpildyti trenerio planą
– Ar pačiam žaisti prieš „Žalgirį“ – buvusį jūsų klubą – dar yra kažkas ypatingo?
– Prieš „Žalgirį“ žaisti visada smagu, taip buvo ir iki tol, kol tapau šios komandos dalimi. Visi klubai Lietuvoje nori įkąsti „Žalgiriui“ ir jiems nereikia papildomos motyvacijos. Reikia naudotis tomis progomis. O specialių sentimentų, nepasakyčiau, kad yra, tačiau norisi pasirodyti kuo geriau.
– Kokį įspūdį kauniečiai jums palieka Eurolygos kontekste?
– Atrodo puikiai, aišku, gal buvome kiek išlepę, kad jie vis laimi, dabar patyrė tris nesėkmes, bet šiaip sezoną vertinčiau labai gerai.
– Tos nesėkmės yra rizika, kad atsigriebti „Žalgiris“ norės vietinėje lygoje?
– Tikrai nebus gerų nuotaikų, ypač, nes praeitą kartą laimėjome mes. Jie ateis į aikštę labiau susikaupę nei praeitose rungtynėse. Manau, rungtynės bus labai sunkios.
