 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Subačiaus fechtavimo taurę laimėjo Grabovskytė ir Loginovs

2025-11-24 12:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 12:19

2025 m. lapkričio 22 d. Kaune vyko XII Juozo Subačiaus taurės turnyras – pirmasis Lietuvos suaugusiųjų fechtavimo etapas, subūręs daugiau kaip šimtą atletų iš Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos, o prizininkai buvo apdovanoti turnyro rėmėjo „Smart way“ įsteigtomis dovanomis.

Varžybų prizininkės | Modesto Gailiūno nuotr.

2025 m. lapkričio 22 d. Kaune vyko XII Juozo Subačiaus taurės turnyras – pirmasis Lietuvos suaugusiųjų fechtavimo etapas, subūręs daugiau kaip šimtą atletų iš Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos, o prizininkai buvo apdovanoti turnyro rėmėjo „Smart way“ įsteigtomis dovanomis.

REKLAMA
0

Moterų grupėje, kurioje varžėsi 45 fechtuotojos, nenugalima buvo Lurdė Grabovskytė. Pogrupyje laimėjusi visas kovas, atkrintamosiose ji taip pat nepaliko jokių vilčių savo varžovėms. Sidabro medalį iškovojo Anna Vergnes, iki pat finalo žengusi be pralaimėjimų. Bronzos medaliais po dramatiškos pusfinalio kovos pasipuošė iki tol nepralaimėjusi Paulina Bajorūnaitė-Stauskė ir varžybų favorite buvusi Olivija Mašalo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyrų grupėje, kurioje dalyvavo 60 sportininkų, nugalėtoju tapo svečias iš Latvijos – Daniels Loginovs. Nors pogrupyje sportininkas patyrė vieną pralaimėjimą, atkrintamosiose jį lydėjo sėkmė, finalinėje dvikovoje po dramatiško pasirodymo jis 14:13 palaužė savo varžovą. Sidabro medalį pelnė taip pat vieną pralaimėjimą pogrupyje turėjęs Makaras Lozenko. Atkrintamosiose kovoje dėl patekimo į pusfinalį M. Lozenko įveikė varžybų favoritu buvusį Titą Puroną. Bronzos medaliai atiteko iki pusfinalių nepralaimėjusiems Arnui Salokui ir Glebui Dacjukui iš Latvijos.

Kitas suaugusiųjų etapas – Lietuvos taurė, vyks gruodžio 13 d. Vilniuje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų