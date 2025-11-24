Subačiaus fechtavimo taurę laimėjo Grabovskytė ir Loginovs

Moterų grupėje, kurioje varžėsi 45 fechtuotojos, nenugalima buvo Lurdė Grabovskytė. Pogrupyje laimėjusi visas kovas, atkrintamosiose ji taip pat nepaliko jokių vilčių savo varžovėms. Sidabro medalį iškovojo Anna Vergnes, iki pat finalo žengusi be pralaimėjimų. Bronzos medaliais po dramatiškos pusfinalio kovos pasipuošė iki tol nepralaimėjusi Paulina Bajorūnaitė-Stauskė ir varžybų favorite buvusi Olivija Mašalo.
Vyrų grupėje, kurioje dalyvavo 60 sportininkų, nugalėtoju tapo svečias iš Latvijos – Daniels Loginovs. Nors pogrupyje sportininkas patyrė vieną pralaimėjimą, atkrintamosiose jį lydėjo sėkmė, finalinėje dvikovoje po dramatiško pasirodymo jis 14:13 palaužė savo varžovą. Sidabro medalį pelnė taip pat vieną pralaimėjimą pogrupyje turėjęs Makaras Lozenko. Atkrintamosiose kovoje dėl patekimo į pusfinalį M. Lozenko įveikė varžybų favoritu buvusį Titą Puroną. Bronzos medaliai atiteko iki pusfinalių nepralaimėjusiems Arnui Salokui ir Glebui Dacjukui iš Latvijos.
Kitas suaugusiųjų etapas – Lietuvos taurė, vyks gruodžio 13 d. Vilniuje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!