TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Jaunieji Lietuvos dziudo kovotojai parsivežė tris medalius iš Europos taurės etapo Salonikuose

2025-11-23 19:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 19:13

Salonikuose (Graikija) savaitgalį vyko Europos jaunių dziudo taurės etapas. Lietuva į varžybas atsiuntė 11 sportininkų, kurie pradžiugino 3 medaliais.

„Judo Lithuania“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Vaikinų svorio kategorijoje iki 90 kg sidabrą pelnė Tajus Babaičenko. Lietuvis laimėjo 4 kovas iš eilės ir tik finale po permainingos kovos nusileido kartvelui Lukai Abgaidzei. T. Babaičenko pirmavo su „Yuko“ įvertinimu, bet vėliau kartvelas atliko „Ippon“ įvertintą veiksmą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sidabrą laimėjo ir Viktorija Ragauskaitė (iki 70 kg). Ji pranoko 3 varžoves iš eilės, o finale tik po 4 min. kovos nusileido belgei Valerie Tombou. Lietuvė finale pelnė „Yuko“ įvertinimą, o varžovei pergalę atnešė „Waza-ari“ įvertinimas.

Toje pačioje svorio kategorijoje bronzą laimėjo Ieva Jonušaitė. Ji mažajame finale per 4 min. „Waza-ari“ įvertinimu nugalėjo Arbą Hasanaj iš Kosovo.

Radvilė Jusevičiūtė (iki 63 kg) užėmė 5-ą vietą, o Regvita Butkutė (per 70 kg) buvo 7-a. Kiti lietuviai į 8-ukus nepateko.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

