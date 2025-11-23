Jaunieji Lietuvos dziudo kovotojai parsivežė tris medalius iš Europos taurės etapo Salonikuose

Vaikinų svorio kategorijoje iki 90 kg sidabrą pelnė Tajus Babaičenko. Lietuvis laimėjo 4 kovas iš eilės ir tik finale po permainingos kovos nusileido kartvelui Lukai Abgaidzei. T. Babaičenko pirmavo su „Yuko“ įvertinimu, bet vėliau kartvelas atliko „Ippon“ įvertintą veiksmą.
Sidabrą laimėjo ir Viktorija Ragauskaitė (iki 70 kg). Ji pranoko 3 varžoves iš eilės, o finale tik po 4 min. kovos nusileido belgei Valerie Tombou. Lietuvė finale pelnė „Yuko“ įvertinimą, o varžovei pergalę atnešė „Waza-ari“ įvertinimas.
Toje pačioje svorio kategorijoje bronzą laimėjo Ieva Jonušaitė. Ji mažajame finale per 4 min. „Waza-ari“ įvertinimu nugalėjo Arbą Hasanaj iš Kosovo.
Radvilė Jusevičiūtė (iki 63 kg) užėmė 5-ą vietą, o Regvita Butkutė (per 70 kg) buvo 7-a. Kiti lietuviai į 8-ukus nepateko.
