  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Dimša prieš „Olympiacos“ realizavo tritaškius ir surinko 9 taškus

2025-11-23 17:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-23 17:54

Tomo Dimšos atstovaujama Salonikų PAOK (5/2) savo aikštėje 81:92 (17:23, 24:25, 15:25, 25:19) nusileido Pirėjo „Olympiacos“ (8/0).

T.Dimša pelnė 9 taškus (FIBA Europe nuotr.)

0

Lietuvis prieš Eurolygos klubą žaidė 32 minutes ir taškus rinko tritaškiais. Jis įmetė 9 taškus (0/1 dvit., 3/8 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, suklydo 3 sykius ir surinko 10 naudingumo balų.

Nugalėtojų gretose sužibo Sabenas Lee, pelnęs 24 taškus, Aleksandras Vezenkovas pridėjo 16, Tysonas Wardas – 12. PAOK su 18 taškų buvo rezultatyviausias Kaelinas Jacksonas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

