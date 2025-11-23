Dimša prieš „Olympiacos“ realizavo tritaškius ir surinko 9 taškus

Lietuvis prieš Eurolygos klubą žaidė 32 minutes ir taškus rinko tritaškiais. Jis įmetė 9 taškus (0/1 dvit., 3/8 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, suklydo 3 sykius ir surinko 10 naudingumo balų.
Nugalėtojų gretose sužibo Sabenas Lee, pelnęs 24 taškus, Aleksandras Vezenkovas pridėjo 16, Tysonas Wardas – 12. PAOK su 18 taškų buvo rezultatyviausias Kaelinas Jacksonas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!