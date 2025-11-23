 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Niurnberge – EFC jaunių rapyros etapas: Dominikas Juras – tarp 16 geriausiųjų

2025-11-23 18:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 18:35

2025 m. lapkričio 22 d. Niurnberge (Vokietija) vyko Europos fechtavimo konfederacijos jaunių rapyros etapas, subūręs daugiau kaip 200 sportininkų iš viso pasaulio.

Dominikas Juras | asmeninio archyvo nuotr.

2025 m. lapkričio 22 d. Niurnberge (Vokietija) vyko Europos fechtavimo konfederacijos jaunių rapyros etapas, subūręs daugiau kaip 200 sportininkų iš viso pasaulio.

REKLAMA
0

Lietuvos atstovas Dominikas Juras, šiuo metu užimantis 37-ąją vietą pasaulio reitinge, pogrupyje iškovojo penkias pergales iš šešių. Lietuvis atkrintamąsias kovas pradėjo iš 26-os pozicijos, praleisdamas pirmąjį varžybų ratą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kelyje link aštuntfinalio lietuvis 15:10 įveikė vengrą B. Szabo, tokiu pačiu rezultatu palaužė Kataro sportininką A. Dakaką, o vėliau 15:11 nugalėjo prancūzą S. Belissą. Kovoje dėl patekimo į ketvirtfinalį D. Juras 9:15 nusileido amerikiečiui A. Wu ir galutinėje įskaitoje užėmė aukštą – 15-ą – vietą tarp 221 fechtuotojo.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų