Niurnberge – EFC jaunių rapyros etapas: Dominikas Juras – tarp 16 geriausiųjų

Lietuvos atstovas Dominikas Juras, šiuo metu užimantis 37-ąją vietą pasaulio reitinge, pogrupyje iškovojo penkias pergales iš šešių. Lietuvis atkrintamąsias kovas pradėjo iš 26-os pozicijos, praleisdamas pirmąjį varžybų ratą.
Kelyje link aštuntfinalio lietuvis 15:10 įveikė vengrą B. Szabo, tokiu pačiu rezultatu palaužė Kataro sportininką A. Dakaką, o vėliau 15:11 nugalėjo prancūzą S. Belissą. Kovoje dėl patekimo į ketvirtfinalį D. Juras 9:15 nusileido amerikiečiui A. Wu ir galutinėje įskaitoje užėmė aukštą – 15-ą – vietą tarp 221 fechtuotojo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!