 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Nedas Nedzveckas Atėnuose laimėjo Europos jaunių muaythai čempionato aukso medalį

2025-11-22 18:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 18:23

Atėnuose (Graikija) vykstančiame Europos muaythai čempionate puikų šeštadienį Lietuvai užbaigė Nedas Nedzveckas, iškovodamas aukso medalį.

Nedas Nedzveckas | „Stop“ kadras

Atėnuose (Graikija) vykstančiame Europos muaythai čempionate puikų šeštadienį Lietuvai užbaigė Nedas Nedzveckas, iškovodamas aukso medalį.

REKLAMA
0

„Diamond Team“ kovotojas jaunių (iki 17 metų) svorio kategorijos iki 75 kg finale nugalėjo rusą Daniilą Beresnevą. N. Nedzveckas laimėjo visus 3 kovos raundus, tad pergalė jam buvo skirta rezultatu 30:27.

Kiek anksčiau šeštadienį Lietuvai auksą pelnė Gabrielė Bartoškaitė („LA Team“), kuri jaunučių (iki 15 metų) svorio kategorijos iki 42 kg finale taip pat nugalėjo rusę Ameliją Kerimovą.

Lietuvių kraityje šiame čempionate iš viso – 2 aukso, 1 sidabro ir 2 bronzos medaliai. Sidabrą pelnė Arijus Merkevičius, o bronzą – Ignas Byčenkovas bei Milena Gvozdovič.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų