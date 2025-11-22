Nedas Nedzveckas Atėnuose laimėjo Europos jaunių muaythai čempionato aukso medalį

„Diamond Team“ kovotojas jaunių (iki 17 metų) svorio kategorijos iki 75 kg finale nugalėjo rusą Daniilą Beresnevą. N. Nedzveckas laimėjo visus 3 kovos raundus, tad pergalė jam buvo skirta rezultatu 30:27.
Kiek anksčiau šeštadienį Lietuvai auksą pelnė Gabrielė Bartoškaitė („LA Team“), kuri jaunučių (iki 15 metų) svorio kategorijos iki 42 kg finale taip pat nugalėjo rusę Ameliją Kerimovą.
Lietuvių kraityje šiame čempionate iš viso – 2 aukso, 1 sidabro ir 2 bronzos medaliai. Sidabrą pelnė Arijus Merkevičius, o bronzą – Ignas Byčenkovas bei Milena Gvozdovič.
