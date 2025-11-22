 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Gerda Meištininkaitė iškovojo 5-ą vietą Europos olimpinių svorio kategorijų tekvondo čempionate

2025-11-22 22:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 22:34

Šveicarijoje vykstančiame Europos olimpinių svorio kategorijų čempionate šeštadienį varžėsi Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ ir Šiaulių sporto gimnazijos sportininkai Gerda Meištininkaitė ir Gabijus Balčiūnas.

Gerda Meištininkaitė | „Stop“ kadras

REKLAMA

0

Gerda (iki 57 kg) po burtų tiesiai pateko į aštuntfinalį, kuriame po įtemptos kovos 2:1 įveikė Paryžiaus olimpinių žaidynių dalyvę iš Izraelio Abishaq Semberg. Kovoje dėl medalio lietuvę sustabdė Ukrainos atstovė Daria Kostenievyč, tačiau bendroje įskaitoje šiaulietė užėmė aukštą 5 vietą tarp 22 stipriausių Europos sportininkių.

G. Balčiūnas (per 80 kg) varžybas pradėjo kvalifikacijoje, kur rezultatu 1:2 nusileido portugalui Tiago Ribeiro. Pirmą kėlinį pralaimėjęs 15:16, antrajame jis atsitiesė ir išplėšė pergalę, tačiau lemiamame trečiajame kėlinyje turėjo pripažinti varžovo pranašumą. Galutinėje įskaitoje sportininkas užėmė 17 vietą.

Abu atletai demonstravo ryžtą ir atsidavimą, o jų treneris Romualdas Montvidas džiaugėsi auklėtinių kovingumu.

Sekmadienį čempionate pasirodys Melita Mikalevičiūtė (iki 67 kg) bei Tadas Laucevičius (iki 68 kg).

