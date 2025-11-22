Gerda Meištininkaitė iškovojo 5-ą vietą Europos olimpinių svorio kategorijų tekvondo čempionate

Gerda (iki 57 kg) po burtų tiesiai pateko į aštuntfinalį, kuriame po įtemptos kovos 2:1 įveikė Paryžiaus olimpinių žaidynių dalyvę iš Izraelio Abishaq Semberg. Kovoje dėl medalio lietuvę sustabdė Ukrainos atstovė Daria Kostenievyč, tačiau bendroje įskaitoje šiaulietė užėmė aukštą 5 vietą tarp 22 stipriausių Europos sportininkių.
G. Balčiūnas (per 80 kg) varžybas pradėjo kvalifikacijoje, kur rezultatu 1:2 nusileido portugalui Tiago Ribeiro. Pirmą kėlinį pralaimėjęs 15:16, antrajame jis atsitiesė ir išplėšė pergalę, tačiau lemiamame trečiajame kėlinyje turėjo pripažinti varžovo pranašumą. Galutinėje įskaitoje sportininkas užėmė 17 vietą.
Abu atletai demonstravo ryžtą ir atsidavimą, o jų treneris Romualdas Montvidas džiaugėsi auklėtinių kovingumu.
Sekmadienį čempionate pasirodys Melita Mikalevičiūtė (iki 67 kg) bei Tadas Laucevičius (iki 68 kg).
