Ispanijos tenisininkai po atkaklios kovos eliminavo Vokietiją Daviso taurės pusfinalyje

Ispanus į priekį išvedė Pablo Carreno Busta (ATP-89), 6:4, 7:6 (8:6) įveikęs Janą-Lennardą Struffą (ATP-84).
Ispanas pirmo seto pradžioje panaikino turėtą deficitą, o dešimtajame geime varžovo padavimų metu realizavo „set pointą“. Antrojo seto pradžioje vokietis iššvaistė du „break pointus“, o dešimtajame geime vos atlaikė varžovo spaudimą, neutralizuodamas tris „match pointus“. Pratęsime P. Carreno Busta buvo atsilikęs 1:6, bet sukūrė tikrą stebuklą, spurtuodamas 7:0 ir neutralizuodamas 5 „set pointus“.
Pusiausvyrą atstatė vokiečių lyderis Alexanderis Zverevas (ATP-3), po 2 pratęsimų 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) nugalėjęs Jaumę Munarą (ATP-36). A. Zverevas pirmajame sete išbarstė 2 geimų persvarą, bet pratęsime žaidė kaip iš natų. Antrajame sete jau ispanas neišlaikė 2 geimų persvaros. Pratęsime vokietis pralaimėjo pirmą tašką savo padavimų metu, bet į tai atsakė dviem laimėtais taškais po varžovo padavimų. Po to momento A. Zverevas iniciatyvos iš rankų neišleido.
Dvejetuose Marcelis Granollersas su Pedro Martinezu 6:2, 3:6, 6:3 įveikė Keviną Krawietzą ir Timą Puetzą. Vokiečiai trečiojo seto devintajame geime dar turėjo šansą išsigelbėti, bet „break pointo“ nerealizavo.
Sekmadienį finale susitiks Italijos ir Ispanijos rinktinės, nors jos abi į turnyrą atvyko nukraujavusios. Italams iš anksto atsisakė padėti Jannikas Sinneris, o vėliau jo pavyzdžiu pasekė Lorenzo Musetti. Tuo tarpu ispanų žvaigždė Carlosas Alcarazas trauktis turėjo prieš pat turnyro startą dėl patirtos traumos.
