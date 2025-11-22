 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Cobolli istorinis žygdarbis Daviso taurėje pribloškė rinktinės kapitoną

2025-11-22 13:19 / šaltinis: Sportas.lt
Bolonijoje (Italija) tęsiasi Daviso taurės finalų savaitė, kurios metu paaiškės stipriausia pasaulio vyrų teniso rinktinė. Penktadienį pirmajame pusfinalyje šeimininkai italai 2:0 nugalėjo belgus.

Flavio Cobolli | Scanpix nuotr.

0

Pirmajame vienetų mače Matteo Berrettini (ATP-56) 6:3, 6:4 pranoko Raphaelį Collignoną (ATP-86). Italui tai buvo net 11-as laimėtas Daviso taurės vienetų mačas iš 13 žaistų. Kitame vienetų susitikime, kuris truko ilgiau nei 3 valandas, Flavio Cobolli (ATP-22) 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15) įveikė Zizou Bergsą (ATP-43).

TAIP PAT SKAITYKITE:

F. Cobolli atlaikė 7 „match pointus“ , o 32 taškų pratęsimas buvo 6-as ilgiausias per 125 metus trunkančią Daviso taurės turnyrų istoriją.

„Mes čia kovojame už savo valstybę. Džiaugiuosi, kad išpildžiau savo svajonę. Ši diena – viena geriausių mano gyvenime“, – sakė F. Cobolli.

Italas po pergalingo taško susiplėšė marškinėlius ir šoko į rinktinės kapitono Filippo Volandri glėbį.

„Per 5 metus, kol esu rinktinės kapitonas, nebuvau matęs nieko panašaus, bet Daviso taurė tokia jau yra – čia galima tikėtis bet ko. Tai buvo neįtikėtina. Aš Cobolli pasakiau, kad tokiuose mačuose taktika lemia tik 5 proc. sėkmės, likusius 95 proc. lemia tai, kiek širdies tu atiduodi korte“, – teigė F. Volandri.

Kitame pusfinalyje šeštadienį susitiks Vokietijos ir Ispanijos rinktinės.

