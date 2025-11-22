Ivanas Dodigas baigė šlovingą tenisininko karjerą

„Metų pradžioje svarsčiau įvairius variantus. Po pirmųjų poros mėnesių supratau, kad šitas sezonas man bus paskutinis. Apie tai pranešiau artimiausiems žmonėms. Sezono eigoje labai to nesureikšminau ir tik prieš maždaug porą mėnesių ir kitiems savo bičiuliams pasakiau, kad šitas sezonas man – paskutinis“, – sakė I. Dodigas.
Kroatas 2013 m. ATP vienetų reitinge buvo pakilęs iki 29-os vietos. Per karjerą I. Dodigas laimėjo vieną ATP 250 turo vienetų turnyrą – tai padarė 2011 m. Zagrebe (Kroatija). Ta pergalė finale prieš Michaelį Berrerį neapsiėjo be kuriozo.
„Turėjau „match pointą“, pamaniau, kad atlikau neatremiamą padavimą, numečiau raketę ir ėjau džiaugtis, bet tada teisėjas pasakė, kad kamuoliukas lietė tinklą ir padavimą reikės kartoti. Buvo labai keista situacija. Man reikėjo eiti prašyti kažkokio vyruko, kad šis atiduotų mano raketę. Varžovas dar buvo išlyginęs rezultatą, bet galiausiai laimėjau tą mačą. Jei būčiau tąkart pralaimėjęs, tai būtų buvusi visiška katastrofa“, – sakė I. Dodigas.
Kroatas vėlyvesnėje karjeros stadijoje tapo žinomas kaip tikras dvejetų meistras. Jis 2023 m. pasiekė 2-ą vietą ATP dvejetų reitinge, laimėjo 3 „Didžiojo kirčio“ vyrų dvejetų ir 4 „Didžiojo kirčio“ mišrių dvejetų turnyrus, o 2021 m. Tokijuje tapo olimpiniu vyrų dvejetų vicečempionu. Taip pat 2018 m. jis su Kroatijos rinktine iškovojo Daviso taurę.
„Manau, kad sprendimas koncentruotis į dvejetus buvo teisingas. Tai leido pailginti karjerą tenise kokiais 7-8 metais. Dvejetuose turėjau nuostabius porininkus ir pasiekiau daug gražių pergalių“, – sakė kroatas.
I. Dodigas per karjerą teniso kortuose uždirbo daugiau nei 10,5 mln. JAV dolerių.
