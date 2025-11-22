Gabrielė Bartoškaitė ir Nedas Nedzveckas iškovojo vietas Europos muaythai čempionato finaluose

Mergaičių amžiaus grupės iki 13 metų svorio kategorijoje iki 42 kg į finalą žengė Gabrielė Bartoškaitė („LA Team“). Ji anksčiau laiko nugalėjo kroatę Katiją Kvašiną. Kovoje dėl aukso lietuvė susitiks su Amelija Kerimova.
Dėl aukso kovos ir Nedas Nedzveckas („Diamond Team“). Jis jaunių (iki 17 metų) svorio kategorijos iki 75 kg pusfinalyje taškais 30:27 įveikė graiką Panagiotį Leotsaką. Finale lietuvio lauks Daniilas Beresnevas.
Penktadienį nepasisekė Ignui Byčenkovui („LA Team“), kuris jaunių svorio kategorijos iki 60 kg pusfinalyje po įtemptos kovos 28:29 nusileido vengrui Alexanderiui Heveriui.
Šeštadienį finale taip pat kovos Arijus Merkevičius (berniukai iki 13 metų, svorio kategorija iki 32 kg). Jo lauks Pavelas Siziakovas.
