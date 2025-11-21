 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Nojus Jakelaitis Europos jaunimo tekvondo čempionate liko per žingsnį nuo apdovanojimo

2025-11-21 18:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 18:31

Šveicarijoje finišavo Europos jaunimo tekvondo čempionatas, kuriame penktadienį kovėsi abu Lietuvos atstovai.

Nojus Jakelaitis | Roko Snarskio nuotr.

Šveicarijoje finišavo Europos jaunimo tekvondo čempionatas, kuriame penktadienį kovėsi abu Lietuvos atstovai.

0

Nojus Jakelaitis svorio kategorijoje iki 73 kg liko per žingsnį nuo medalio. Lietuvis 2-0 nugalėjo armėną Vachę Nurijanijaną, taip pat 2-0 nugalėjo rumuną Oliverį Szaszą, o ketvirtfinalyje 0-2 pralaimėjo kartvelui Nikai Gogoberidzei.

Aironas Survila (iki 78 kg) 2-0 pranoko ukrainietį Ivaną Kulyką, o aštuntfinalyje 0-2 nusileido kroatui Filipui Krnjaičui.

Savaitgalį ten pat vyks Europos olimpinių svorio kategorijų čempionatas, kur pasirodys ir lietuviai.

