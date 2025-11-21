Nojus Jakelaitis Europos jaunimo tekvondo čempionate liko per žingsnį nuo apdovanojimo

Nojus Jakelaitis svorio kategorijoje iki 73 kg liko per žingsnį nuo medalio. Lietuvis 2-0 nugalėjo armėną Vachę Nurijanijaną, taip pat 2-0 nugalėjo rumuną Oliverį Szaszą, o ketvirtfinalyje 0-2 pralaimėjo kartvelui Nikai Gogoberidzei.
Aironas Survila (iki 78 kg) 2-0 pranoko ukrainietį Ivaną Kulyką, o aštuntfinalyje 0-2 nusileido kroatui Filipui Krnjaičui.
Savaitgalį ten pat vyks Europos olimpinių svorio kategorijų čempionatas, kur pasirodys ir lietuviai.
