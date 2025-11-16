 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Istorinis Alcarazo pasiekimas: prisijungė prie „didžiojo ketverto“ narių, pasiekusių 12 000 taškų ribą

2025-11-16 16:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 16:17

Turine (Italija) vykstančiame prestižiniame baigiamajame ATP turo sezono turnyre – „ATP Finals“ – antruoju finalo dalyviu tapo ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1), pusfinalyje per 1 valandą 23 minutes 6:2, 6:4 įveikęs pirmą kartą šiame turnyre taip toli nukeliavusį kanadietį Felixą Auger-Aliassime (ATP-8). Tai buvo 5-a ispano pergalė prieš kanadietį per 8 tarpusavio dvikovas.

Carlosas Alcarazas | „Stop“ kadras

Turine (Italija) vykstančiame prestižiniame baigiamajame ATP turo sezono turnyre – „ATP Finals" – antruoju finalo dalyviu tapo ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1), pusfinalyje per 1 valandą 23 minutes 6:2, 6:4 įveikęs pirmą kartą šiame turnyre taip toli nukeliavusį kanadietį Felixą Auger-Aliassime (ATP-8). Tai buvo 5-a ispano pergalė prieš kanadietį per 8 tarpusavio dvikovas.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

C. Alcarazo reitingo taškų skaičius po šios pergalės paaugo iki 12 050. Nuo 1990 m., kai buvo įkurtas ATP turas, tik legendinio „didžiojo ketverto“ nariai (Novakas Djokovičius, Rogeris Federeris, Rafaelis Nadalis ir Andy Murray‘us) sezono pabaigoje buvo pasiekę 12 tūkst. taškų ribą. Dabar prie jų prisijungė ir C. Alcarazas, padaręs tai, kas niekam nebuvo pavykę nuo 2016 m.

Jei C. Alcarazas sekmadienį finale nugalės italą Janniką Sinnerį, tada metus baigs su 12 550 taškų. Taip ispanas pakartotų 2005 m. R. Federerio rezultatą ir su juo dalintųsi 9-o geriausio sezono ATP ture pasiekimą.

Visų laikų rikiuotėje aiškiai išsikiria 2 sezonai. R. Federeris 2006 m. baigė surinkęs 15 730 tšk., o N. Djokovičius per 2015 m. buvo visiškai nesustabdomas ir pelnė net 16 780 tšk.

J. Sinneris pernai vos nepasiekė 12 tūkst. ribos (11 830) ir, jei ne dopingo skandalas, tą ribą būtų įveikęs. Šiemet italas yra pelnęs 11 tūkst. taškų, o pergalė finale jam leistų baigti sezoną su 11,5 tūkst. taškų.

„Savaitės pradžioje su Janniku sužaidėme vieną setą treniruotėje ir jis mane nugalėjo nesunkiai. Aišku, tikras mačas skiriasi nuo treniruotės. Kaip bebūtų, manau, kad Jannikas bus finalo favoritas. Jis žais namuose, o uždarose patalpose ant kietos dangos yra laimėjęs jau 30 mačų iš eilės“, – sakė C. Alcarazas.

Svajonių finalą tarp dviejų geriausių pasaulio tenisininkų – C. Alcarazo ir J. Sinnerio – sekmadienį nuo 19 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

