TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Širinskienė sureagavo į teismo sprendimą: pasakė, ko imsis

2025-11-16 18:36 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-16 18:36

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT) pripažinus, kad Olegą Šurajevą Ingridos Šimonytės patarėju pavadinusi parlamentarė Agnė Širinskienė klaidina visuomenę, politikė žada kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą (EŽTT). 

Prisiekia naujai išrinkti Seimo nariai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT) pripažinus, kad Olegą Šurajevą Ingridos Šimonytės patarėju pavadinusi parlamentarė Agnė Širinskienė klaidina visuomenę, politikė žada kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą (EŽTT). 

0

„Video, kuriame I. Šimonytė sveikinasi su O.Šurajevu sakydama „be tavo patarimų nieks nevyksta“, visiems jau iki skausmo pažįstamas. Sakyčiau – vienas smagiausių praėjusios kadencijos momentų. Būtent po šio video Šurajevą ir pavadinau premjerės Šimonytės patarėju.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuomet sekė jos skundas etikos sargams (Seimo Etikos ir procedūrų komisijai – ELTA) – ponia, ką tik juokavusi apie patarimus, labai įsižeidė ir, žinoma, tuometinių valdančiųjų daugumos sudaryta etikos komisija pripažino, kad klaidinau žmones, nes gi joks Šurajevas ne patarėjas“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje sekmadienio vakarą teigė politikė. 

„Toliau epopėja tęsėsi teismuose: pajuokavimą vertinęs pirmos instancijos teismas panaikino etikų sprendimą, o štai Vyriausiasis administracinis – paliko jį galioti.

Teismo sprendimas, kuris formuoja praktiką, jog iš esmės už bet kokius juokus politikas gali būti pripažintas kaltu – tikrai neįtikina ir, manau, gerokai sumažina žodžio laisvės ribas. Tad tą Šimonytės patarėjo Šurajevo istoriją mielai perkelsiu į Žmogaus Teisių Teismą“, – rašoma įraše. 

„Rėkavo iš antro aukšto balkono ir buvo pirmininkaujančio Razmos iš ten išprašytas“

ELTA primena, kad 2023 m. kovo 13 d. A. Širinskienė, reaguodama į komiko O. Šurajevo apsilankymą Seime,  „Facebook“ rašė, esą premjerės patarėjas „rėkavo iš antro aukšto balkono ir buvo pirmininkaujančio Razmos iš ten išprašytas“.

Dėl tokių parlamentarės pasisakymų buvo kreiptasi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. Pastaroji pripažino, jog A. Širinskienė nesilaikė Valstybės politikų elgesio kodekse įtvirtinto pagarbos žmogui ir valstybei principo, kai įvardijo O. Šurajevą tuometinės premjerės patarėju, žinodama, jog pastarasis juo nedirba. 

Tokį komisijos sprendimą politikė apskundė, o praėjusių metų balandį Regionų administracinis teismas paskelbė tenkinantis parlamentarės skundą.

Vis dėlto, praėjusią savaitę LVAT panaikino Regionų administracinio teismo priimtą sprendimą ir pripažino, jog Seimo Etikos ir procedūrų komisijos išvados buvo pagrįstos.  Teismo teigimu, A. Širinskienės „Facebook“ paskyroje klaidinantį įrašą apie O. Šurajevo pareigas paskelbė tyčia, žinodama, kad jis tuo metu nebuvo I. Šimonytės patarėjas.

